¿Abren los bancos este 5 de mayo en México?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 4 (EL UNIVERSAL).- En el calendario de este año el 5 de mayo cae en viernes y los estudiantes tendrán día feriado, por lo que podrán disfrutar de uh fin de semana largo. Por lo mismo surgió la duda entre los cuentahabientes si abren los bancos.

Pese a que muchos esperaban disfrutar de un fin de semana largo más tras el 1 de mayo, la Ley Federal del Trabajo no tiene buenas noticias para los trabajadores. En dicho documento se establece que el 5 de mayo no es un día feriado oficial y por lo tanto no hay suspensión de labores.

El único día que la Ley Federal del Trabajo contempla como feriado en mayo es el día 1, por lo que aquellos trabajadores a los que le corresponda laborar ese día no tendrán el beneficio del pago doble o triple.

Caso contrario los estudiantes, quienes sí gozarán de un fin de semana largo. De acuerdo con el calendario SEP 2022-2023 habrá suspensión de labores el día 5 de mayo, y se reanudarán hasta el lunes 8 de mayo.

¿Abren los bancos este viernes 5 de mayo?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no tiene contemplado el 5 de mayo como día feriado en su calendario 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Así, este viernes los bancos deben operar de forma habitual, sin interrupción del servicio para los cuentahabientes.

Los días que sí contempla la Asociación de Bancos de México como feriados con suspensión de labores son:

1 de enero

Primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

Tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

6 y 7 de abril

1 de mayo

16 de septiembre

2 de noviembre y tercer lunes en conmemoración del 20 de noviembre

12 y 25 de diciembre

Sábados y Domingos.