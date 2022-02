Acoso en UNAM, aun fuera de las aulas

Pese a la suspensión de actividades presenciales por la pandemia de Covid-19, el acoso y hostigamiento sexual no se detuvieron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues el año pasado se registraron 80 denuncias y quejas.

En respuesta a una solicitud de información vía Transparencia hecha por EL UNIVERSAL, la institución indicó que del total de acusaciones (25 por hostigamiento y 55 por acoso), 33 han sido resueltas, mientras que sólo a siete académicos y trabajadores de confianza se les rescindió el contrato, además de que un estudiante fue expulsado.

En el oficio con folio DDUIAVG/T/268/2022, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la Universidad indicó que las demás quejas resueltas sólo tuvieron castigos menores, como amonestaciones, suspensiones, no renovación de contratos, fueron desechadas o no se encontraron elementos para sancionar.

"En cumplimiento al principio de máxima publicidad respecto a la información relacionada con la presente solicitud y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta dependencia, me permito comunicarle lo siguiente:

"El número de quejas recibidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 [último corte estadístico con el que se cuenta] en las que las personas señalaron haber sido afectadas por hechos relacionados con acoso y hostigamiento sexual es de 80".

Se detalla que los meses en que más denuncias se presentaron fueron junio, con 17; marzo —mes en que se celebra el Día Internacional de la Mujer—, al sumar 16, y mayo, con 12.

La Máxima Casa de Estudios del país detalló que de las 33 denuncias resueltas, siete terminaron en rescisión de contrato de trabajo (seis para académicos y uno para un trabajador de confianza) y la expulsión de un alumno; se determinaron seis suspensiones para académicos y cinco para alumnos; tres amonestaciones para profesores y cuatro para estudiantes; un desechamiento; a tres académicos no se le renovaron contratos; hubo un exhorto y en dos casos no se encontraron elementos para sancionar a maestros.

Además, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que 27 denuncias por acoso sexual tienen una resolución provisional.

La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género informó que es un órgano de la Universidad Nacional Autónoma de México, autónomo e independiente de cualquier autoridad universitaria, con plena libertad para ejercer su presupuesto y las atribuciones que le confieren el Estatuto, así como la Legislación Universitaria.

Señaló que, para contribuir a la vigencia de los derechos universitarios y a la igualdad de género, tiene por objeto recibir y atender quejas del alumnado y del personal académico por actos u omisiones que afecten los derechos que otorga la normativa universitaria. También recibe y atiende quejas del alumnado, personal académico y personal administrativo por actos u omisiones que constituyan violencia de género.

Asimismo, añadió, busca coadyuvar con las autoridades en la estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia, y proporcionar orientación en materia de derechos universitarios y asesoría en cuanto a violencia de género.

Conalep, con dos casos. En una solicitud aparte, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) informó que se recibieron dos denuncias de acoso en sus planteles en Oaxaca y Metepec, Estado de México.

Sin dar más detalles, la institución añadió que las dos quejas están relacionadas con superiores jerárquicos y que ambas se encuentran en proceso de investigación.

En tanto, EI Colegio de Michoacán indicó que recibió una denuncia por acoso sexual por parte de un trabajador de la institución en contra de una alumna el 14 de agosto de 2021.

El instituto detalló que debido a este hecho se acordó la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón a partir del 10 de septiembre del año pasado.