Acudiré con la frente en alto: Rocha Moya

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Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a políticos y mandos policiales de la entidad, casi un mes después de haber sido acusados por Estados Unidos de nexos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La FGR, en un comunicado, indicó que en este caso, en el marco de las diligencias relativas a la indagatoria aperturada con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de los Estados Unidos de América, relacionada con 10 ciudadanos mexicanos del estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, "se da a conocer a la opinión pública que, entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas.

Más tarde, el propio Rubén Rocha confirmó el citatorio y aseguró que atenderá el requerimiento formulado por la FGR "con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer".

"Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy", aseguró.

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Si bien la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, no precisó cuándo, dónde, a qué hora acudirán Rocha Moya, Inzunza Cázarez y el resto de los sinaloenses acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la Secretaría de Gobernación indicó en un comunicado que los 10 señalados de Sinaloa más el caso de María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, acuden en calidad de testigos.