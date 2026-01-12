Acuerda Sader nuevas acciones para blindar ganado

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, sostuvo una reunión en Tampico con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y en Veracruz con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas, ambas con la presencia de líderes ganaderos y la participación del cuerpo directivo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), encabezado por el director en jefe, Javier Calderón Elizalde.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el propósito de dichas reuniones de trabajo fue acordar un plan de acción especial para contener y controlar el avance del gusano barrenador del ganado (GBG) en el centro y norte de Veracruz y en Tamaulipas, con acciones inmediatas a implementarse en las próximas semanas.

En ese sentido, explicó que las medidas acordadas incluyen el refuerzo del control de la movilización de ganado, 20 nuevas brigadas de campo para ampliar la cobertura, sumando un total de 170 personas, el aumento en la liberación de moscas estériles, capacitación y aumento en el número de trampas, entre otras.

Durante los encuentros, Berdegué Sacristán resaltó que el pilar central es el fortalecimiento continuo de las acciones para detener el avance de la plaga, de ahí que el trabajo coordinado entre gobiernos estatales, municipales, productores, Senasica y Agricultura es la base de la estrategia de contención y erradicación del GBG.

"La tarea inmediata consiste en desactivar los casos que se han presentado recientemente en Tamaulipas, así como reforzar las medidas preventivas en dicha entidad. En el norte y centro de Veracruz trabajamos para contener el avance y dirigirlo de manera controlada hacia el sur del estado", dijo.

En su intervención, Villarreal Anaya reconoció el esfuerzo realizado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, el Senasica, asociaciones ganaderas y las y los productores pecuarios y ganaderos, a quienes externó su optimismo por el plan de acción y llamó a reforzar las medidas contra el GBG para que esto permita erradicar esta plaga en el estado.

"Sostengamos el esfuerzo para que esto se mantenga y nos vuelva a dar las oportunidades económicas también a quienes se desempeñan en este importante campo, que es una vocación de tradición tamaulipeca", expresó.

En representación de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, Calderón Salas presentó una serie de propuestas elaboradas con las agrupaciones de ganaderas y ganaderos del estado, de las cuales destacan el reforzamiento de los puntos de verificación de salud animal de Pánuco, Pueblo Viejo, Cosamaloapan, Puente Alvarado, Puente Papaloapan y La Tinaja, la implementación de cuatro módulos de inspección móviles en carreteras y entronques de salida hacia otros estados.

Por su parte, Calderón Elizalde agregó que el plan de acción también contempla fortalecer el control de la movilización con rutas itinerantes en San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, con apoyo de la Guardia Nacional.