Acusa Morena a INE de querer boicotear consulta popular

Morena acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de querer boicotear la realización del consulta popular.

El INE le respondió que es falsa su acusación, los trabajos de la consulta están en curso y nadie impugnó -en su momento-, la metodología ni los lineamientos que aprobó el Consejo General.

En el marco de la sesión ordinaria de Consejo General del INE, el representante de Morena ante este órgano, Sergio Gutiérrez, pidió someter a discusión el tema de la consulta popular, dentro de asuntos generales.

En su turno, advirtió que el éxito de la consulta dependerá de la difusión que realice el INE.

"Observamos un intento de boicot, no hay convicción, deseo de que este ejercicio sea un éxito", expresó.

Gutiérrez Luna reclamó que el INE pretenda instalar 57 mil mesas receptoras de la opinión ciudadana, siendo que en el proceso electoral del 6 de junio pasado se colocaron 162 mil casillas electorales.

Además, cuestionó por qué el INE pretende dedicar solamente 17 días a la difusión de la consulta popular. Exigió que se inicie ya la propaganda de este ejercicio ciudadano.

El morenista mencionó que el problema en el INE es que quiere vivir en la opulencia y no destinar recursos a temas como la consulta popular.

Exigió que los 450 millones de pesos que se aprobó destinar para el retiro voluntario de personal del INE, se vaya mejor a la consulta popular.

"Para ustedes su prioridad es tener sueldos de opulencia", señaló.

Además cuestionó el por qué no se permitió a partidos políticos tener representantes en cada una de las mesas receptoras.

"No confiamos en usted, queremos tener vigilancia en esas mesas, que ese ejercicio no sea boicoteado por el INE", indicó.

El consejero Electoral y presidente de la Comisión de Capacitación y Organización, José Roberto Ruiz Saldaña, manifestó que si existen inconformidades por el proceso que se lleva a cabo para la consulta popular, no hubo en ningún momento impugnación alguna sobre la metodología y lineamientos.

Los trabajos, mencionó, han ido avanzando y no hay modo, jurídicamente hablando, de rehacer el modelo de consulta popular.

"No ha habido boicot de la Comisión ni del INE", afirmó.

Ruiz Saldaña subrayó que este ejercicio es de y para la ciudadanía, no para los partidos políticos y si se decidió no tener representantes de partidos, fue por un tema presupuestal.

En el debate, PAN y PRD cuestionaron a Morena que si se busca juzgar a ex presidentes, se tiene que hacer la de única pertinente y no una consulta popular.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, pidió a Morena no mentir en la propaganda que lleva a cabo sobre la consulta, toda vez que la pregunta rescatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no habla específicamente de llevar a juicio a expresidentes .

La discusión se convirtió en un plano de acusaciones entre PRD y Morena, de tener narco gobernadores.

Ángel Ávila, representante del PRD, apuntó que si a Morena le interesa esclarecer hechos del pasado, no es necesario hacer una consulta, puede aprobar una Comisión de la Verdad que investigue y determine.

Acusó que se quiere hablar de la consulta para no tratar temas como muertos por violencia, falta de medicamentos o Línea 12 del Metro.

Mencionó que Morena pide esclarecer hechos pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso recibir al gobernador Silviano Aureoles, de Michoacán.

A ello, el morenista Sergio Gutiérrez le respondió que Aureoles es un cínico y un narco gobernador.

El perredista le refutó que Morena será el partido de los narco gobernadores y por delante el que será jefe del ejecutivo estatal en Sinaloa, Rubén Rocha.