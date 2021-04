Acusa Noroña que Aureoles amenazó dos veces a diputada

El vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, reveló que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (PRD), amenazó dos veces a la diputada federal petista, Mary Carmen Bernal, primero para pedirle que votara en contra del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca a través de un tercero; y posteriormente fue amenazada en un mensaje directo por chat del propio mandatario perredista.

En conferencia de prensa, Fernández Noroña aseguró que él estaba presente con la diputada michoacana del PT cuando le envió el mensaje el gobernador perredista y lo calificó como "torpe" y que "perdió la cabeza".

Fernández Noroña, acompañado de diputadas y diputados del PT, dijo que ya le pidió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri que le brinde las medidas de protección a la legisladora petista y dijo que hacen responsable al gobernador Silvano Aureoles si algo le pasa a Mary Carmen Bernal o a los integrantes de su familia.

Fernández Noroña no quiso revelar el mensaje textual que presuntamente habría enviado el mandatario perredista, pero dijo que era una "amenaza gravísima" y será la propia diputada la que decida si lo hace público o no, por lo que le exigieron a Silvano aureoles que se retracte de esta amenaza y pida una disculpa pública porque esto ya no solamente es violencia política de género.

"Por estas razones, a través de mi voz condena las amenazas de Silvano a la diputada Bernal y estamos viendo todos los caminos legales que haya que tomar por este hecho cobarde", dijo Noroña.

Cabe recordar que la diputada Mary Carmen Bernal entró, de último momento, a ser integrante de la Sección Instructora y votó a favor de que fuera desaforado el gobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca.