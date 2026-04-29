Acusan a Rubén Rocha Moya por vínculos con Los Chapitos en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado mexicano de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

Detalles confirmados sobre la acusación y vínculos con Los Chapitos

En específico, en la acusación se detalla que en 2021 Rocha Moya se reunió con líderes de Los Chapitos.

"A inicios de 2021, aproximadamente, Rubén Rocha Moya, el acusado, estaba en campaña para ser gobernador de Sinaloa", se menciona en la acusación. "Alrededor de ese tiempo, y antes de su elección en o alrededor de junio de 2021, Rocha Moya se reunió con los entonces líderes del Cártel, incluyendo a Iván y Ovidio".

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Según la acusación, "en la reunión... Iván y Ovidio prometieron que los Chapitos asegurarían que Rocha Moya ganara la elección para gobernador. A cambio, Rocha Moya prometió a los líderes de los Chapitos que, de ser elegido, aseguraría que funcionarios afines al tráfico de drogas de los Chapitos fueran colocados en posiciones de autoridad en el gobierno de Sinaloa".

Añade que "antes de la elección de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, el acusado, también se reunió con Iván, Alfredo y otros altos cargos del cártel. En una reunión, Díaz dio a los líderes de Los Chapitos una lista de los contrincantes de Rocha Moya y sus direcciones, así Los Chapitos podrían intimidar a esos oponentes y obligarlos a retirarse de la contienda".

Además, los líderes de la organización ordenaron directamente a sus miembros y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya para garantizar el resultado.

Impacto en la comunidad y acciones durante la elección de 2021

En la acusación se detalla que "en el día de la elección, en o alrededor de junio de 2021, por órdenes de Iván, sicarios del Cártel robaron boletas y urnas del partido opositor".

También "secuestró a oponentes de Rocha Moya y los intimidó para que abandonaran la contienda", utilizando para ello la lista de direcciones que Enrique Díaz Vega les había proporcionado previamente.

"Los oficiales de la Policía Estatal de Sinaloa de hecho recibieron llamadas de emergencia el día de la elección, reportes de amenazas realizadas en las casillas de votación dirigiendo a los votantes a votar por candidatos favorecidos...". A pesar de presenciar los actos de violencia y el robo de urnas, "según lo instruido, los oficiales no intervinieron".

De acuerdo con la acusación, se recibieron "...reportes de urnas siendo robadas en todo Sinaloa, incluyendo en sus ciudades principales de Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota".

"Los oficiales también observaron a individuos en los centros de votación armados con pistolas y tablas (paddles) para golpear a los votantes como una táctica para intimidarlos y obligarlos a votar por los candidatos favorecidos. Los oficiales no intervinieron, como fueron instruidos".

La acusación narra que "después de que Rocha Moya fuera elegido Gobernador, Rocha Moya y Enrique Inzunza Cazarez... se reunieron con líderes del Cártel, incluyendo a los Líderes de los Chapitos".

"En esa reunión, que fue vigilada por sicarios del cártel armados con ametralladoras y otras armas, discutieron, entre otras cosas, el hecho de que los Chapitos habían apoyado la exitosa campaña de Rocha Moya y que, a cambio, Rocha Moya aseguraría que los Chapitos tuvieran el control sobre la Policía Estatal de Sinaloa, lo que permitiría a los Chapitos llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin riesgo de interferencia por parte de las fuerzas del orden estatales".

Siempre de acuerdo con la acusación se agrega que "como parte del trato, integrantes de Los Chapitos también se coordinaron con oficiales locales y estatales corruptos, incluyendo a Jose Antonio Dionisio Hipolito, "Tornado", y Juan Valenzuela Millan, "Juanito" (...) para identificar y arrestar enemigos y no miembros de Los Chapitos, ostensiblemente para apoyar la percepción pública de que Rocha Moya y su administración mejoraron la ley y el orden en Sinaloa".

El fiscal del Tribunal Federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, indicó, en la nota, que EU busca romper los vínculos entre la corrupción política y los capos de las drogas y aseguró que la acusación envía "un claro mensaje a funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes".