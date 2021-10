Acusan al PAN de ser "oposición carroñera" por aprovechar dolor ajeno

La diputada de Morena, Merary Villegas, acusó a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de ser una "oposición carroñera", por aprovecharse del dolor ajeno "para sacar raja política".

Lo anterior tras el incidente de este martes, en el que, en plena sesión, una madre de familia se le arrodilló para pedirle medicinas para su hijo con cáncer.

"Quienes se aprovechan del dolor de los demás para sacar raja política solo los exhibe como lo que son, una oposición carroñera #PANrroñeros.

"No hay que dejarnos engañar en @DiputadosMorena se defiende por todos los frentes al pueblo, y en especial a nuestros niños y niñas", escribió en su cuenta de Twitter.

La legisladora compartió un video de la misma sesión de ayer, en el que tras el incidente, del que EL UNIVERSAL dio cuenta, su compañera de bancada Andrea Chávez reclama al PAN por hacer "política de carroña".

"No se vale hacer política de carroña, con el dolor de las familias no, diputadas y diputados del PAN, en Morena estamos a favor de estas familias", declaró desde su escaño.