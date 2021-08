Acusan encarcelamiento ilegal de indígena defensora de DH en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., agosto 28 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la policía comunitaria y el delegado de la comunidad de Santa Ana Tzacuala en el municipio de Acaxochitlan en Hidalgo, arrestaron a la defensora de derechos humanos, María Estela Vargas, quien había interferido en la defensa de una adulta mayor a quien pretenden despojar de sus terrenos.

Los hechos ocurrieron en la zona Otomi-Tepehua del estado, donde a través de un video en redes sociales, la mujer indígena narró que fue víctima de abuso de poder por haber apoyado a una adulta mayor quien no sabe leer ni escribir y quien tampoco habla español.

Acusó que fue invitada a trabajar a una casa donde llegaron varios hombres de la policía comunitaria y sin ninguna orden o explicación fue detenida.

Posteriormente a través de un video explicó: "estoy aquí expresando mi inconformidad, como ven estoy metida en la cárcel por algo que no tiene que ser, los delegados no me han dicho el motivo por qué estoy aquí. A lo que yo me doy cuenta que es por defender a la señora María Esperanza".

Agregó que la mujer quien también es indígena tiene 77 años de edad la pretenden despojar de sus terrenos. Dijo que la mujer cuenta con sus escrituras pero no sabe hablar español, tampoco sabe leer, ni escribir.

"Estoy aquí con orgullo pues al menos se dan cuenta que estoy por defender a una de mis compañeras indígenas que no pueden hablar español".

Indicó que son cuatro mujeres las que fueron encarceladas desde el pasado miércoles y acusó que el Ministerio Público le indicó que no pueden intervenir por los usos y costumbres con que se rige la comunidad.

"Los usos y costumbres permiten que abusen de las mujeres como ahorita. Hace ocho días iban a meter a una mujer con un hijo en brazos, vine a hablar por ella y ahora estoy yo aquí".