Acusan que en Hospital Xoco piden insumos para operar a víctimas de L12

Familiares de los lesionados por el colapso del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro, denunciaron que personal de salud del Hospital Xoco les han solicitado insumos para operar a sus seres queridos. Además que ni las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México ni del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro los han contactado para darles apoyo, principalmente médico.

"Mi esposo Sergio Rene recibió muy rápida la atención médica, pero tuvo fractura de siete costillas, lo operaron con lo que ellos tenían a la mano en el Hospital General de Iztapalapa, a mitad de la operación tuvo un paro cardíaco; lo trasladaron en el Hospital Xoco, nos indicaron que tiene una fractura en la columna", dijo a EL UNIVERSAL Patricia Salina Manzo, esposa de Sergio Rene.

Manzo comentó que les han solicitado insumos para operar a su esposo, sin embargo, conseguirlos no sería el problema, pero se pregunta por qué las autoridades no se han hecho responsables. "Nosotros vemos cómo conseguimos los insumos para operarlo, pero no nos han dicho bien, los médicos no nos han dado toda la información, pero la pregunta es: ¿Por qué las autoridades no nos ayudan? Nadie se ha acercado a nosotros", aseguró.

Agregó que el día del accidente esperaba a su esposo en la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro, pero al no ver que ya no pasaban trenes se preocupó así como la movilización de vehículos de emergencia. "Hasta las 5 de la mañana lo pudimos encontrar, solo pedimos que se hagan responsables de sus gatos y todo lo que requiera tanto en el hospital y posteriormente si es que llega a necesitar rehabilitación porque tenemos una hija menor de edad", indicó.



Sin fecha de operación por falta de insumos

Por otro lado, Itzel Ramírez Álvarez, hermana de Nancy de 40 años de edad, comentó que su familiar también resultó lesionada gravemente en el accidente del Metro. Nancy se encuentra estable en el Hospital Xoco pese a que sufrió una fractura de cadera, sin embargo por la falta de insumos no hay fecha para una operación para que pueda recuperar la movilidad. "Los médicos nos dijeron que realizaron la solicitud para los insumos para la operación, pero que no hay fecha y que si los conseguimos nosotros pues harían su trabajo. El Gobierno debe hacerse responsables, quiero que se pongan en nuestro zapatos".

Itzel recordó que su hermana, quien trabaja en la Plaza las Antenas, usaba cotidianamente la Línea 12, incluso que después del accidente pudieron hablar con ella. "Nos dijo: "hay mucho humo, no siento el cuerpo, estoy atrapada", después nos habló otra vez: "Estoy bien, me van a revisar". Desde ahí la trasladaron a Xoco y fue que nos dijeron que tenía fractura". Los familiares de Nancy así como de Sergio solicitaron la compañía del Gobierno capitalino y del STC y que únicamente la Comisión de Derechos Humanos local se ha acercado para brindar su apoyo.