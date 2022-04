Acusan que Ssa no difundió vacunación para niños

Desde el 3 de marzo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copefris) aprobó la vacuna contra Covid-19 para niños de cinco años en adelante. Sin embargo, han transcurrido 28 días y ninguna autoridad de la Secretaría de Salud (Ssa) ha difundido la estrategia de vacunación para los pequeños.

Así lo señala la abogada Alma Franco, quien el 2 de diciembre pasado interpuso un amparo para vacunar a sus dos hijos de ocho y 10 años de edad.

En respuesta a ese juicio, la Copefris informó al Juzgado Segundo de Distrito de Oaxaca que la vacuna de la farmacéutica Pfizer había sido aprobada para menores a partir de los cinco años.

Aunque la abogada afirma que uno de sus hijos ya recibió la vacuna anti-Covid, espera que la siguiente semana sea inmunizado el mayor de ellos.

Con ellos, otros 60 menores recibirán la vacuna tras haber interpuesto un amparo bajo el auxilio de esta abogada.

El retraso en la aplicación de la vacuna a estos menores de edad se debió a que la Coordinación de las Brigadas de Vacunación busca trámites y papeleos burocráticos que impiden que la emergencia sanitaria sea atendida.

Por ello, la abogada dice que "es un crimen que después de tanta resistencia para vacunar a los niños, el gobierno federal no difunda la información sobre la autorización de la Copefris".

Al enterarse de la notificación que recibió el juez, la abogada hizo público que la Copefris había autorizado la vacuna para los niños. Al tratarse de información confidencial, Alma Franco se prepara para defenderse penalmente.



Población desprotegida

El médico internista e infectólogo, Francisco Moreno señala, en entrevista con EL UNIVERSAL, que la negativa del gobierno federal para vacunar contra el Covid-19 a los menores de edad, los deja desprotegidos y a merced de que puedan enfermarse en el caso de que surjan nuevas variantes del virus.

"El gobierno federal está dando por hecho de que la pandemia está por terminar.

"Si desafortunadamente no resulta así y surge una variante distinta a ómicron, los niños y las niñas van a estar completamente desprotegidos. Porque hemos visto que lo que sirve es la inmunidad adquirida por la enfermedad, pero también la inmunidad por la vacuna", señala el especialista.

A su vez, el actuario y doctor en Ciencias Matemáticas, Arturo Erdely comenta que aunque el gobierno federal ha insistido en que el sector infantil tiene poco riesgo de enfermarse por Covid-19, la tasa de letalidad entre niños de cinco a ocho años de edad es igual o superior a la de los adolescentes de 12 a 16 años.

"Ya los niños tienen más riesgo de enfermar que los adolescentes. Además la tasa de hospitalización entre los menores de edad también ha ido en aumento.

"Este año, arrancó por debajo de 2% y en estos momentos se encuentra en 5.5%. Entonces, resulta increíble que no se quiera vacunar a los niños", lamenta Arturo Erdely.