Adelantan que habrá nueva reconversión de hospitales Covid

Al señalar que se está llevando una "revisión en la estrategia" para fortalecer la atención médica ante el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se prepara para una nueva reconversión de hospitales para atender a enfermos de coronavirus, y en la que se ampliará el convenio que tiene el gobierno federal con hospitales privados para que en esta nueva etapa se cuente con 150 camas para atender de manera gratuita.

"Estamos llevando a cabo una revisión en la estrategia para fortalecer la atención médica (...) Va a implicar esta nueva reconversión concentrar una mejor atención en hospitales bien definidos, donde van a estar los mejores especialistas. No solo el sector público, IMSS, ISSSTE, Insabi, gobiernos estatales, sino también se va a ampliar el convenio con hospitales privados para que en esta nueva etapa contemos con camas, con equipos y médicos de hospitales privados para atender de manera gratuita a enfermos Covid", indicó López Obrador.

"Vamos a poder disponer, de acuerdo a lo que nos informó anoche el doctor Alcocer (secretario de Salud) de 150 camas de estos hospitales privados, de lo mejor, para que en esa etapa salvemos más vidas en todo el país", dijo.

En conferencia de prensa, Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa), indicó que se está buscando en cuáles son las áreas en donde se abrirán los hospitales privados para atender a pacientes Covid.

"No cualquier hospital está en estas condiciones, aunque sea privado, tiene ciertas diferencias de atención y requiere de un nuevo avance de los equipos que no solo son ventiladores, sino también otros elementos que miden a los pacientes que tienen complejidad en su atención", aseveró en Palacio Nacional.