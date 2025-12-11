Adolescente es herido con unas tijeras en secundaria de Nuevo León
Un estudiante de secundaria resultó herido en Apodaca después de ser agredido por sus compañeros en un juego
MONTERREY, N.L., diciembre 11 (EL UNIVERSAL).- Un estudiante de secundaria resultó con heridas en la cabeza después de ser agredido por sus compañeros, en el municipio de Apodaca.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles la Escuela Secundaria No. 11, ubicada sobre la calle Águila, de la Colonia Paseo de Santa Rosa, segundo sector.
Se informó que los jóvenes estaban jugando a "Otaku", simulando que varios de ellos tenían poderes y después golpearon con las palmas en la cabeza a su compañero identificado como Manuel.
Uno de los agresores utilizó unas tijeras, por lo que el afectado resultó con una herida de 8 centímetros en la cabeza.
El adolescente agresor respondió al nombre de Marcos, de 13 años, quien fue presentado ante el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes.
