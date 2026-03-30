Adolescente vinculado a proceso por feminicidio en Michoacán
El menor de 15 años usó un rifle de asalto para matar a dos maestras en la preparatoria Anton Makarenko.
MORELIA, Mich., marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Un juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, vinculó a proceso por el delito de feminicidio, a Osmar "N", menor de 15 años de edad, que asesinó a dos de sus maestras en el municipio de Lázaro Cárdenas.
Detalles confirmados
El juez especializado, presidió la audiencia inicial en el procedimiento seguido al adolescente, quien el pasado 24 de marzo, en la escuela preparatoria "Anton Makarenko", cuando el menor de edad mató a tiros, con un rifle de asalto, a dos de las docentes.
Acciones de la autoridad
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En la audiencia, conforme a lo que se establece en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el juez, impuso medida cautelar de internamiento preventivo y se determinó un mes de plazo de cierre de investigación complementaria.
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