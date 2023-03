Adoptan a gato egipcio rescatado en penal de Ciudad Juárez

A-AA+

Luego de la convocatoria que se lanzó para adoptar al gato egipcio que fue encontrado en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, se informó este miércoles que ya fue adoptado.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, una persona del estado de Texas en los Estados Unidos fue la seleccionada para adoptar al gato, que hasta hoy estaba al cuidado de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM).

La selección de quién se quedaba con el felino fue decidida este día por los miembros de la Comisión Edilicia de Ecología del Municipio de Ciudad Juárez, que coordina la regidora Alma Arredondo, además de la también edil Tania Maldonado, el jefe de bienestar animal del RAMM, Diego Poggio y el director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, coordinados por el titular de Comunicación Social, Carlos Israel Nájera Payan.

Los integrantes de esta comisión revisaron las 10 solicitudes que se recibieron para adoptarlo.

Según se informó, la mayoría de las solicitudes fueron de personas residentes en Texas, Connecticut, Maryland y New Jersey, Estados Unidos, algunas de las cuales ya tienen un animal de esta raza.

Los criterios que se analizaron en cada una de las solicitudes fue que la persona tuviera solvencia económica para dar un cuidado integral al felino y garantizar un espacio digno para el buen desarrollo del animal.

El gato tendrá un compañero de su misma raza

La persona seleccionada, que es de una ciudad del estado de Texas, acreditó cumplir con todos los requerimientos y el espacio necesario para que este gato pueda desarrollarse, ya que incluso cuenta con otro de la misma raza.

El Departamento Jurídico de la Dirección de Ecología se encargó de manejar el contrato de adopción que fue firmado por la persona seleccionada al momento de recibir el gato.

Diego Poggio, jefe de Bienestar Animal, comentó que para poder cruzar el animal al vecino país, solo debe contar con la vacuna contra la rabia y el gato egipcio ya cuenta con ella y esta desparasitado, además de que fue esterilizado para evitar que se busque aparearlo.

Por último, se acordó que con el fin de preservar la seguridad de quien adoptó al gato, se mantiene la confidencialidad de sus datos generales.



Así fue rescatado el felino del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua

"Eri" pasado 8 de febrero, un el felino, de la raza conocida como egipcia, de color café, fue asegurado de los módulos del Centro de Readaptación Social No. 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El gato estaba tatuado con símbolos utilizados por los integrantes de un grupo criminal.

Fueron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), adscritos al Grupo K-9, quienes aseguraron en el interior del Cereso al felino y fue ahí que se percataron de que la piel del animal estaba tatuada con diversos dibujos, uno de ellos con la leyenda:

"Hecho en México" que es alusiva a uno de los grupos criminales que operan en Chihuahua.

El felino fue sacado del Cereso No. 3 y llevado al refugio para animales RAMM.