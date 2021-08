Adrián LeBarón señala "enredos" tras detención de "El Mou"

A través de redes sociales, Adrián LeBarón informó este martes que elementos de la Marina Armada de México detuvieron en Sonora a Omar Alejandro "S", alias ""El Mou", presuntamente involucrado en el asesinato del excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez.

LeBarón dijo que "El Mou" es jefe de "sicarios" y mano de derecha de Carlos Salmerón Pérez, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Sin embargo, Adrián LeBarón acusó que en sus publicaciones, la Fiscalía de Justicia sigue pidiendo ayuda para detener a los presuntos responsables de la muerte de Murrieta, quien fue abogado de la familia LeBarón.

"Aquí es donde comienzan los enredos de la justicia, donde la ciudadanía duda de sus avances, donde la gente no se siente segura y sigue a merced de grupos criminales, más organizados que las autoridades", lamentó.

Adrián LeBarón dijo que le gustaría estar en la audiencia "donde vinculen a proceso al criminal" por el homicidio de Abel Murrieta.

"Además de ser mi abogado, (Murrieta) era una persona que se ganó todas mis confianzas, que me abrió las puertas de su vida, y por eso, nunca voy a dejar de pedir justicia para él y para su familia. Era mi abogado y hoy, una víctima que no dejaremos que se quede guardado en los cajones de la impunidad", refirió.