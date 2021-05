Adversarios no quieren que presupuesto se destine a pobres: AMLO

A 17 días de la elección para definir la integración de la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus adversarios se han agrupado con el propósito de conseguir la mayoría en San Lázaro, porque no quieren que el presupuesto se destine a los pobres.

Aseguró que la organización encabezada por el empresario Claudio X González "tiene como propósito el que ellos, tengan mayoría en la Cámara de Diputados, porque la Cámara tiene la facultad exclusiva la aprobación del presupuesto, y no quieren que el presupuesto se destine a los pobres".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que cuando se reformó el artículo 4 de la Constitución para elevar a rango constitucional la pensión de adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias humildes, la atención médica y medicinas gratuitas, votaron en contra.

"Los que forman parte de este bloque, están en contra de las pensiones a los adultos mayores, están en contra de las becas, en contra del Sembrando Vida, en contra de Jóvenes Construyendo el Futuro, dicen que para qué se les está apoyando a los ninis, porque esa es su concepción, por eso hablo de que son conservadores, porque ese es el pensamiento que viene desde el Porfiriato".

Acusó que cuando se trata de ayudar a los pobres o al pueblo, a eso sus adversarios le llaman populismo o paternalismo, pero su movimiento llegó a la Presidencia defendiendo un proyecto nuevo y no se engañó a nadie.