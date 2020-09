Advierte Córdova que la autonomía electoral está en riesgo

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que como pocas veces, la autonomía de los órganos electorales está en riesgo. Cuestionó, incluso, la reciente vinculación a proceso de 4 funcionarios del INE, lo cual -dijo- ojalá no se esté frente a una nueva politización de la procuración de justicia.

Córdova Vianello participó en un foro organizado por el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, en donde habló de los retos que se enfrentan ya en el contexto del proceso electoral 2020-2021. Uno de los desafíos políticos, expuso, es la defensa de la autonomía de los órganos electorales y la función electoral, frente a pretensiones de erosión y captura o subordinación de parte del poder.

Expresó su preocupación de que por primera vez, una cuestión administrativa que no ha derivado siquiera en sanciones, haya llevado al Órgano Interno de Control, del Instituto, a presentar denuncias penales y que se haya ya ejercido acción penal en contra de funcionarios electorales, precisamente cuando comienza el periodo electoral. "Espero que no estemos frente al enésimo caso del uso político de la procuración de justicia, porque la autonomía es algo que molesta y algo que constantemente se busca erosionar", denunció.

Este martes, un juez federal vinculó a proceso a 4 funcionarios del INE por uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de una contratación irregular por 105 millones de pesos de los cuales la institución pagó 15 millones. Lorenzo Córdova llamó a los órganos electorales a ejercer una defensa férrea de la autonomía, para garantizar las elecciones y la defensa del sufragio.