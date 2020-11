Advierte Iglesia de "espiral de crueldad"

La Iglesia católica advirtió que el asesinato de dos niños en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la broma de un estudiante de una preparatoria contra uno de sus compañeros —quien después desapareció varios días— y la desatención de medidas sanitarias reflejan, en distintos niveles, "una espiral de deshumanización y crueldad" en la sociedad mexicana.

A través del editorial del Semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México afirmó que estos "hechos lamentables tienen múltiples y muy complejas causas, pero sin duda, en el centro, lo decisivo es el amor. Donde hay violencia existen corazones lastimados que no se han sentido suficientemente amados, o no se han dejado amar, o han desvirtuado su experiencia del amor.

"La violencia social normalmente inicia en el seno de las familias y los hogares, y es consecuencia de la falta de profundidad en los vínculos, y el abandono en el que viven muchos niños, adolescentes y jóvenes", abundó.

La institución eclesiástica indicó que ante esta "creciente deshumanización", más que lamentarse por lo que no pueden cambiar, los ciudadanos deben apostar por acciones que sí estén a su alcance desde la realidad y circunstancias en las que cada uno nos desarrollamos. Se pronunció por el fortalecimiento de la atención a las familias.

"En el hogar es necesaria una apuesta decidida de los padres para fortalecer la educación en los valores, y de los adultos en general para asumirse como mentores de las nuevas generaciones; en las instituciones educativas es importante inculcar la concientización para denunciar todo aquello que represente violencia, pero también la enseñanza para manejar la frustración y el estrés ante las situaciones adversas", indicó la Iglesia.

"El gobierno, por su parte, debe apurar la generación de oportunidades de desarrollo y trabajo, en especial para los jóvenes", agregó.

La Arquidiócesis Primada de México subrayó que ante la deshumanización que se está viendo, "no podemos quedarnos sin reflexionar: ¿por qué la vida humana ha dejado de valer? Mirar esos hechos con indiferencia es la clave para que un día nosotros seamos igualmente víctimas de ellos. Hacer algo al respecto es urgente, inaplazable, y uno de los aspectos prioritarios, si es que se quiere garantizar un mejor futuro".