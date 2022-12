Advierte la CNTE que no permitirá ser "domesticada"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- Líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguraron que no permitirán que esta organización sea "domesticada".

"La CNTE no va a permitir que nadie la pueda domesticar. Continuaremos con nuestra reorganización en todo el país para impulsar la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, porque en lo que va del sexenio no existe una propuesta seria para garantizar mejores condiciones de trabajo y de vida para los maestros", dijo Pedro Gómez Bámaca, secretario general centista de la Sección 7 de Chiapas.

En conferencia de prensa previa a la marcha que se realizó del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, Héctor Torres Solano, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), señaló que el magisterio "regresará a sus comunidades para dar cuenta del trato indigno que recibimos por parte de un gobierno que se dice de la cuarta transformación, pero también regresamos para reorganizarnos y mantener la exigencia de atención a las múltiples carencias que enfrentamos".

Por su parte, Yenny Aracely Pérez Martínez, nueva secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, reiteró el apoyo de los educadores de la entidad para "mantener la lucha por nuestros derechos y por la educación pública. Estaremos atentos de los relevos de otros contingentes de la CNTE para dar todo el apoyo, y buscar nuestra reorganización".

En tanto, Pedro Hernández Morales, dirigente del magisterio centista en la Ciudad de México, destacó que los maestros "hemos tenido que salir a la calle nuevamente porque es mentira que todo esté bien, que todo esté resuelto".

Señaló también que "llevamos meses combatiendo una política de oídos sordos, queremos reiterarle al gobierno federal que no vamos a dejar de exigir que se reinstale la mesa de diálogo nacional".