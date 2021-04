Advierte PRD golpe de Estado técnico de Morena contra INE

El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, advirtió que el país se podría enfrentar a un golpe de Estado técnico, luego de que el bloqueo de Morena frente a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) creció con la llegada de más manifestantes provenientes de Guerrero y Michoacán.

En Twitter, el sonorense advirtió que en 30 años no se había visto que un partido bloqueara las instalaciones principales de la autoridad electoral.

"Hoy creció el bloqueo en el INE. Llegó gente de Guerrero y Michoacán. Nunca en 30 años se habían bloqueado las instalaciones principales de la autoridad electoral por un partido y menos el del gobierno. De qué se trata, ¿vamos directo a un golpe de Estado técnico?", cuestionó.

Desde el 5 de abril, personas que se han identificado como simpatizantes de Morena bloquean los accesos al INE, en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México; exigen la expulsión de los consejeros Lorenzo Córdova (titular del organismo autónomo) y Ciro Murayama, por considerar que están operando en contra del partido en el poder.

Previamente, los integrantes de la bancada de Morena en el Senado habían advertido que su partido se reservaba de llevar a cabo todas las acciones pacíficas y legales para manifestarse contra las determinaciones del instituto que, aseguraron, afectan al partido guinda.

Aparte, el representante de Morena ante el INE, Ángel Ávila Romero, exigió al dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, que cese las presiones y chantajes al instituto, y consideró "reprobable que en pleno proceso electoral, huestes y golpeadores de Morena estén secuestrando la sede general del INE.

"Con estas actitudes, el derecho de los mexicanos a decidir sobre quiénes van a ser sus próximos gobernantes y representantes puede verse vulnerado por las acciones fascistas [realizadas por Morena] al tomar la sede del consejo general del INE", dijo.

El dirigente perredista pidió no permitir que intereses particulares pongan en riesgo el derecho de los mexicanos de participar en un proceso electoral, y demandó a los manifestantes morenistas que dejen la sede del INE y permitan el trabajo normal de los funcionarios electorales.

Insistió en que el INE no puede ser amedrentado puesto que cuenta con el respaldo de millones de mexicanos, y tampoco puede doblarse ni ser sometido a los intereses particulares de una institución política o de una persona que pretende ser candidata.

"No puede estar doblado ni sometido a los intereses particulares de Morena, de Félix Salgado y de las huestes de golpeadores que este partido ha mandado para tratar de descarrilar el proceso electoral. Todos los ciudadanos defenderemos al INE y a nuestro árbitro electoral; nos ha costado mucho trabajo tener esta institución independiente y autónoma y vamos a seguir manteniéndola por el bien de México", dijo.