Advierten riesgo de que Gobierno no cumpla beneficios para Aeropuerto

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió del riesgo de que no se cumplan los beneficios proyectados por el Gobierno federal por la construcción del Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles", ya que en las estimaciones no fueron incluidos datos históricos sobre la situación de la industria aeroportuaria en el centro del país.

Agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encargada del proyecto, no consideró las necesidades de las aerolíneas que operan en la Zona Metropolitana del Valle de México para la adecuada distribución de los pasajeros entre el Aeropuerto "Felipe Ángeles", el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

""Y no contó con una estrategia integral de transporte y de interconexión terrestre entre los tres aeropuertos, por lo que existe el riesgo de que se afecten los beneficios esperados y se requiera de un mayor monto de inversión y, en consecuencia, el Estado no obtenga la rentabilidad originalmente esperada", sentenció el organismo en los resultados de las auditorías sobre los efectos regionales y urbanos y vertiente social realizadas al proyecto de Santa Lucía.

Asimismo, el organismo solicitó a la Sedena hacer un análisis de los efectos que tendrá la pandemia por Covid-19, en la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país y en la evaluación socioeconómica del plan.