Advierten sobre riesgos del software gratuito en protección de datos personales

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, advirtió a las dependencias federales y a empresas particulares que manejan datos personales que hay altos riesgos al utilizar sistemas de gestión de contenidos de licencia libre.

En un comunicado, señaló que plataformas CMS "Content Management System", es decir, software creado para gestionar, almacenar y contenido digital, no permiten un control total del desarrollo y seguridad de la información personal de los titulares y usuarios cuando son de licencia libre.

Buen Gobierno aseguró que ha iniciado más de 20 investigaciones en la Administración Pública Federal y particulares por posibles vulneraciones de datos.

Además, indicó que ha detectado que estos softwares presentan vulnerabilidades "fácilmente explotables", lo que podría afectar "la esfera más íntima de las personas".

Resaltó que estas indagatorias representan la primera ocasión en que la autoridad garante en materia de protección de datos emprende acciones de esta magnitud, las cuales podrán traducirse en sanciones administrativas e incluso penales, de ser necesario.

"Se insta a todos los responsables del tratamiento de datos personales a solicitar el acompañamiento de esta autoridad a través de los canales institucionales para asegurar el cumplimiento normativo y evitar sanciones", exhortó la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro.

Inai permitió "esquema de impunidad sistemática", acusa

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que se han identificado irregularidades en distintos procedimientos que fueron reportados "indebidamente" como concluidos por el extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Enfatizó que se hallaron resoluciones sancionatorias, cuya ejecución no se realizó, lo que impidió el cobro de multas y generó un esquema de "impunidad sistemática".

Garantizó que se dará el seguimiento correspondiente a estos casos para evitar su repetición y adoptar las medidas legales necesarias.

Anticorrupción subrayó que con el objetivo de reforzar mecanismos de sanción y prevención, se ha detectado la necesidad de actualizar el marco legal de la protección de datos personales.

Por ello, destacó que actualmente se trabaja en la elaboración de propuestas a la normativa general y federal, cuyos textos han permanecido "invariables" desde hace más de 15 años.

"La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reitera su compromiso con la protección de los datos personales y la integridad de la información en posesión de las responsables de los sectores público y privado, y mantendrá informada a la sociedad sobre las acciones que se adopten, en congruencia con los principios de transparencia y combate a la corrupción", culminó.