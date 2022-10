Aerolínea a cargo del Ejército no significará mucha inversión: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nueva aerolínea que se está planeando crear y que se busca que esté bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no significará mucha inversión "prácticamente nada" pues indicó que se cuenta con aeropuertos, talleres, así como con pilotos, mecánicos y la experiencia de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que se rentarían 10 aviones y se está haciendo un análisis del costo-beneficio y en donde se prevé que la empresa tenga utilidades poco después de un año, pues indicó que el turismo crecerá muchísimo.?"Cuando estamos planteando una nueva empresa es una autorización, no nos significa mucha inversión, prácticamente nada, porque tenemos los aeropuertos, contamos con la experiencia de la Fuerza Aérea, desde hace mucho tiempo hay talleres, hay pilotos, hay mecánicos, o sea, ya tenemos lo fundamental.

"Es rentar 10 aviones. Ya se está haciendo el análisis sobre el costo-beneficio, y resulta que la empresa logra su punto de equilibrio o empieza a tener utilidades a un poco más de un año. Entonces, eso ayuda porque se va a dar servicio a ciudades en donde no llega ninguna línea aérea, el turismo va a crecer muchísimo, la economía de México está llamada a crecer", dijo.

"Si es rentable crear una nueva aerolínea", afirma.

En este sentido, el presidente López Obrador garantizó que "sí es rentable" crear una nueva empresa de aviación, pues aseguró que tiene informes de que muchos europeos adelantarán sus vacaciones por la falta de gas y uno de los destinos más atractivos es México, por lo que se requerirán más vuelos aéreos.

"Tengo informes de que ahora con el conflicto de Europa, la falta de gas, lamentablemente el invierno, muchos, muchos, muchos europeos van a optar por adelantar sus vacaciones y uno de los destinos turísticos más importantes, más atractivos es México, las partes turísticas de México. Estamos nosotros previendo que va a crecer este año el turismo como nunca, entonces se van a requerir pues líneas aéreas, más viajes, más vuelos.

"O sea, es pues muy prometedor el futuro económico del país afortunadamente en varios sectores, y uno de ellos es el terciario, es el sector turismo, todo lo que tiene que ver con restaurantes, con servicios de transporte, todo eso va a crecer mucho en este fin de año y principios del próximo. Entonces, por eso sí es rentable una nueva empresa de aviación, aérea", agregó.