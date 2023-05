Afectados por desabasto de psicofármacos exigirán solución a Cofepris

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- Los colectivos Medicamentos para mentes libres MX y Cero Desabasto entregarán este jueves oficios a las oficinas locales de Cofepris en 10 entidades, para exigir que oriente y establezca una ruta clara para que las y los pacientes con algún padecimiento mental o neurológico puedan adquirir los medicamentos que requieren.

También para solicitar que la Secretaría de Salud (SSa) impulse una política farmacéutica nacional que ponga a las pacientes en el centro, para que esta crisis no se repita.

"La solución a esta problemática es urgente, la falta de los medicamentos está afectando no solamente la salud de las y los pacientes sino también otras esferas de su vida como es el ámbito laboral, el ámbito familiar y el social", afirmaron en un comunicado.

Los ciudadanos organizados se manifestaron y entregaron 35 mil firmas en la sede de la SSa, el pasado 20 de abril, para pedir una solución al desabasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos; sin embargo, la autoridad sanitaria no ha señalado la ruta a seguir para que no sea mermado el derecho a la salud de los pacientes.

Hasta este miércoles, Medicamentos para mentes libres MX ha recolectado 38 mil 527 firmas en Change.org para exigir a las autoridades gubernamentales una pronta solución al grave problema de desabasto de fármacos para la salud mental.

Los colectivos solicitarán mediante los oficios que entregarán en las oficinas locales de la Cofepris: Que se garantice la seguridad de los fármacos inmovilizados en las pantas de Psicofarma, entre ellos carbonato de litio, metilfenidato, clonazepam y metadona.

También que se tomen medidas inmediatas para abastecer todos los psicofármacos, porque señalaron que hay una demanda urgente de amitriptilina, clozapina, y adepsique.

"Desde el primer bimestre del presente año, pacientes y familiares hemos sido afectados por la suspensión parcial de actividades y el aseguramiento de materia prima y medicamentos controlados de la Cofepris a Psicofarma S.A. de C.V. Lo cual, no cuestionamos, pero sí hacemos un llamado de atención a las instituciones de salud públicas, a la Cofepris, y la Secretaría de Salud por no haber tenido un plan claro para que en ningún momento se afectará el derecho a la salud de las personas en el sector público como en el sector privado", señalaron.

El grupo Medicamentos para mentes libres MX está conformado por familiares y pacientes con algún padecimiento mental o neurológico que radican en varias entidades federativas, y que han sido afectados por la falta de acceso a medicamentos en el sector público y privado.

Este jueves, los colectivos acudirán a las sedes locales de la Cofepris en La Paz, Baja California Sur; Huamantla, Tlaxcala; Ciudad de México; Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Jalisco; Guanajuato; Tijuana, Baja California; Michoacán; y Toluca, Estado de México.