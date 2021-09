Afectados por inundaciones en Tula exigen renuncia de edil

Alrededor de un centenar de vecinos de Tula protestaron en contra del presidente municipal de ese lugar Manuel Hernández Badillo.

Al grito de "fuera Badillo", los afectados por la inundación ocurrida la semana pasada, exigieron la renuncia del edil.

Los asistentes a esta manifestación portaban pancartas donde se señalaba "no queremos más agua negra" y "No al Teo", así como "no soportamos más tu incompetencia".

Acusaron que en muchos lugares no les ha llegado la ayuda; además de que en algunos sitios, permanece el agua negra estancada, lo que se traduce en un foco de infección.

Señalaron omisión de la presidencia municipal y de todos los órdenes de gobierno, entre ellos la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al no alertar de que entraría un torrente superior al que el río podía soportar y con ello se desbordaría.

Los habitantes dijeron que se investigue si de verdad se dieron las alertas que se mencionan y de ser así, que los culpables sean responsabilizados, ya que miles de familias perdieron todo tanto en sus negocios como en sus hogares.

La protesta que se convocó a través de redes sociales, inició en la entrada de la ciudad y posteriormente el contingente se trasladó a la alcaldía, donde exigieron ver al presidente municipal.

Entre gritos de "fuera Badillo", se encendieron los ánimos y los manifestantes rompieron un cristal de la puerta de acceso al Ayuntamiento.

Ya en el lugar se nombró una comisión de representantes, que ingresaron a palacio de gobierno, donde fueron atendidos por los regidores a quienes dieron a conocer sus inquietudes entre ellas; que se atienda de manera inmediata el foco de infección que representa el lodo, el estancamiento de agua y los escombros.

También exigieron que los apoyos que han hecho llegar de otros municipios y de entidades vecinas sean repartidas a los afectados, ya que hay muchos lugares adonde la ayuda no ha llegado.

Estela Moreno y Margarita Rosales dijeron ser afectadas de la inundación y señalaron que es necesario que se tome en cuenta a todas las personas que tuvieron alguna pérdida y no sólo a los comerciantes.

Pidieron a los asambleístas que se analicen los trabajos de mitigación de la entrada de las aguas negras a través del Túnel Emisor Oriente, ya que señalan que fue por la puesta en operación de este la ciudad se inundó.

Solicitaron que una vez que el gobierno federal ya emitió la declaratoria de zona de desastre para estas demarcaciones, los ciudadanos se integren en una comisión que vigile cómo se utilizan los recursos y que verdaderamente lleguen a los más necesitados y se trabaje en los inmuebles que fueron dañados.