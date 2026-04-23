Agentes de CIA: ¿qué dice la ley sobre operativos?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Ayer, la presidenta

aseguró que la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

(Defensa) no sabía de la participación deen un operativo de desmantelamiento de laboratorios de drogas en Chihuahua, quienes fallecieron después en un accidente, pero, ¿qué es lo que establecen las leyes con respecto a la incursión deen México?De acuerdo con elde la, lossólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio deconen términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.El documento explica que no podrán ejercer lasa lasni podrán aplicar o ejecutar lasen territorio nacional y deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría deo de las dependencias que corresponda en términos de los respectivossuscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.Detalla que deberán poner en conocimiento de lasque corresponda, en términos de los respectivossuscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional, lade que se alleguen en el ejercicio de sus funciones.Destaca que deberán presentar ante las secretarías dey deun informe de carácter mensual en las materias relativas a lossuscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.Añade que en éste deberán incluir lasque desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios y, en todo caso, deberán mantener lade laque obtengan derivado de la aplicación de los, de conformidad con los términos establecidos en los mismos.Precisa que tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de lade los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables.El documento enfatiza que deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro suy, en consecuencia, deberán sujetarse a los criterios que determine la Secretaría deAdicionalmente, resalta que sólo podrán portar lasque, en su caso, les autorice laElde dicha ley, puntualiza que losno tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a lasElindica que el gobierno de México supervisará, en todo momento, el cumplimiento por parte de losde las obligaciones legales y de aquellas que deriven de los convenios bilaterales suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.Agrega que, cuando a juicio de lasun Agente Extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que le resulten aplicables, el gobierno de México solicitará sualy quedará sujeto a lasque resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas.Eldispone que, cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el, lade la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de losde que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de losen territorio nacional.Además, señala que, en su caso, los individuos que hubieren incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables y las autoridades responsables de lay vigilancia de los agentes y técnicos especializados serán corresponsables del incumplimiento de las disposiciones generales y específicas que resulten aplicables, quienes, en su caso, serán sancionados en los términos que disponga la ley.Por su parte, elestablece diversosnacional, entre los que se encuentra elTraición a la Patria, para el que establece unade cinco a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos.En tanto, elestablece unade cinco a 20 años y multa hasta de 50 mil pesos al extranjero que en tiempo de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones,o consejos.Eldispone que se aplicará lade cinco a 20 años y multa hasta de 50 mil pesos, al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si con elloMexicana.Mientras que elconsidera que se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de 5 mil pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.