AICM eleva la TUA en plenas vacaciones de Semana Santa

A pocos días de la celebración de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 y en plenas vacaciones de Semana Santa, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció un incremento de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), a partir de este 1 de abril.

Aumento en la tarifa de uso aeroportuario en vuelos nacionales e internacionales

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la TUA para vuelos nacionales pasa de 29.70 dólares a 30.59 dólares, un aumento de 2.9%.

Mientras que para vuelos internacionales sube de 56.39 dólares a 58.09 dólares, un aumento de 3%.

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El AICM detalló que la TUA nacional e internacional está expresada en dólares estadounidenses, por lo que mensualmente se determinará su equivalente en pesos mexicanos utilizando el promedio mensual del tipo de cambio del mes inmediato anterior.

Exenciones y aplicación de la tarifa de uso aeroportuario

La TUA nacional se aplica a todos los pasajeros que viajen a cualquier destino nacional; y la internacional a cualquier pasajero cuyo destino final sea en el extranjero.

Los pasajeros que quedan exentos del pago de la TUA son los menores de hasta dos años, los representantes y agentes diplomáticos de países extranjeros, en caso de reciprocidad; los pasajeros en tránsito y en conexión en los términos que determine la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Así como el personal técnico aeronáutico en comisión de servicio con licencia vigente expedida por la autoridad aeronáutica.

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El aumento llega en plenas vacaciones de Semana Santa cuando muchos viajeros utilizan este medio de transporte para llegar a los diferentes destinos turísticos del país y en el extranjero.

El AICM también se encuentra en medio de un proceso de remodelación para atender a los viajeros que lleguen con la celebración del Mundial de Futbol.