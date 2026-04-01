AICM pone en marcha nuevo sistema de slots para vuelos

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) inició este día la puesta en marcha de su Nuevo Sistema de Gestión Aeroportuaria para la planificación, operación, control y facturación automatizada de sus operaciones aeroportuarias.

AICM implementa nuevo sistema SLOTX para gestión de horarios

Este nuevo sistema se conforma de seis componentes informáticos y tecnológicos: uno de Gestión de Slots Aeroportuarios (SLOTX), es decir, de los horarios de despegue y aterrizaje asignados; una Base de Datos Operacionales; un Gestor de Recursos; un Bus de Integraciones; un Gestor de Plataforma y la Gestión Colaborativa Aeroportuaria.

Con estos componentes se reducirán posibles errores humanos y se aportará mayor eficiencia en las operaciones diarias de despegue y aterrizaje, con base en estándares de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

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"La plataforma SLOTX garantizará imparcialidad y transparencia en la asignación de horarios de aterrizajes y despegues (slots). El resto de los componentes entrarán en funciones a finales del próximo mes", detalló el AICM, en un comunicado.

Tecnología avanzada para optimizar operaciones y experiencia de pasajeros

Los módulos del sistema de gestión aeroportuaria se integran con tecnología de punta para crear, alojar y visualizar la información de cada despegue y aterrizaje, así como para asignar automáticamente posiciones de embarque y desembarque, y bandas de recolección de equipaje, entre otros procesos.

Esto permitirá una gestión eficiente, centralizada y en tiempo real de las operaciones con la participación de autoridades, aerolíneas y el AICM.

Los pasajeros se beneficiarán de manera directa porque se optimizará la ocupación de pistas, rodajes y la mayor puntualidad y menos retrasos.

Asimismo, la información que aparecerá en las pantallas será exacta ya que llevará un proceso de validación más riguroso y en tiempo real.

Con estas acciones el Grupo Aeroportuario Marina apuesta por la modernización y aplicación de la tecnología en sus instalaciones para ofrecer un servicio más confiable, efectivo y cercano a sus usuarios, destacó el AICM.