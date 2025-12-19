AICM refuerza apoyo a pasajeros durante vacaciones de invierno

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).-El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que reforzará los protocolos de atención a pasajeros durante la temporada de vacaciones de inverno, hasta el martes 6 de enero de 2026.

A lo largo de este periodo se espera que las instalaciones aeroportuarias registren un incremento de afluencia de viajeros, por lo que se implementaran dos canales de comunicación, abiertos las 24 horas con WhatsApp para cualquier duda o aclaración.

Por otro lado, se brindará apoyo especial, enfocado principalmente a los adultos mayores, a través del personal de seguridad que se encuentra dentro del aeropuerto capitalino.

El Programa Apoyo al Pasajero se mantiene vigente, donde 40 colaboradores darán atención para responder dudas respecto a las ubicaciones del aeropuerto, localización de aerolíneas, áreas de migración, aduanas, taxis, entre otros temas.

Al menos 6 mil 700 elementos de seguridad incrementarán los operativos de vigilancia en ambas terminales y vialidades, con la finalidad de garantizar la protección de los pasajeros, visitantes y trabajadores del lugar.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también señaló que dentro de las instalaciones existe un servicio médico para cualquier emergencia, el cual cuenta con el equipo e insumos necesarios para atender todo tipo de incidentes.