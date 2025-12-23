AIFA puede ampliar operaciones; advierten falta de conectividad

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 23 (EL UNIVERSAL).- Para incrementar el número de operaciones y servicios que hay en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es necesario que se tenga infraestructura predecible que conecte con dicha terminal, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado el organismo dijo que "con una conectividad más predecible, sí se abren mejores condiciones para acelerar una transición gradual y ordenada de más operaciones y servicios hacia el AIFA, fortaleciendo un sistema aeroportuario metropolitano más eficiente y con mayor margen de crecimiento".

Añadió que si bien el tren suburbano Buenavista-AIFA es un "paso decisivo" no sustituirá otros aspectos que se requieren considerar en el largo plazo y que son: "integración tarifaria, señalética, seguridad, conectividad multimodal (alimentadoras) y coordinación operativa para que el viaje sea realmente sin fricciones".

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, aseguró que hacer 45 minutos en ese recorrido y tener corridas cada 15 minutos, como se dijo oficialmente hará al medio de transporte competitivo, ya que se requieren frecuencias claras y conectividad comparable con estándares internacionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El tener un tren de Buenavista al AIFA que generará mayor conectividad es un "acierto estratégico", además de ser una acción que fortalecerá la movilidad, reducirá la incertidumbre del tiempo del traslado porque se evitará el tráfico que pudiera presentarse por automóvil o camión.

"El transporte ferroviario al aeropuerto no es un lujo: es infraestructura habilitadora para el comercio, el turismo, las inversiones y los viajes de negocios. La conectividad es lo que vuelve funcional un aeropuerto para la economía cotidiana", comentó De la Torre de Stéffano.