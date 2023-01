Alberto lleva preso desde el 2015 y sin víctimas que lo denuncien, señala su familia

A-AA+

TOLUCA, Méx., enero 17 (EL UNIVERSAL).- ¿Si no hay víctima porqué sentenciaron a mi hermano a 22 años de prisión?, señalaron con lágrimas en los ojos los hermanos de José Alberto González Ugarte, preso en el penal de Santiaguito, al iniciar una marcha pacífica rumbo a la Plaza de Los Mártires de Toluca, donde exigieron la libertad de quien aseguran "esta injustamente preso".

"Dos años preso sin solución. Carpeta 1686/2015" en el penal de Santiaguito en Almoloya y "¡Justicia para Beto!", fueron parte de las demandas en la que familiares y amigos de José Alberto externaron en su protesta en la que pidieron la intervención del gobernador mexiquense y del presidente del Tribunal Superior de Justicia.

En el 2015 José Alberto fue detenido en la colonia El Seminario y lo liberaron por falta de pruebas, porque además el juez constató que no había víctimas del delito de trata del que lo acusaban, afirmaron sus hermanos Emanuel y Jesica González Ugarte.

"La segunda vez fue detenido hace dos años y fue sentenciado en 2021 a 22 años de prisión, pese a que no hay víctima" reiteró Jesica.

En todo este proceso la familia González ha sufrido detenciones arbitrarias y cateo a sus propiedades.

José Alberto "es un hombre honesto, trabajador, un comerciante que vendía sartenes que tuvo la mala suerte de ser acusado falsamente y está recluido mientras verdaderos delincuentes están libres", afirmaron sus familiares en una marcha pacífica que inició en el Monumento al Maestro, desde donde caminaron por las calles Juárez y Carranza y culminó en la plaza de los Mártires de Toluca.