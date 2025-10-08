Alcaldes de Morelos piden cláusulas para inhibir narcocorridos

CUERNAVACA, Mor. (EL UNIVERSAL).- En la antesala de los festejos de fin de año, el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, pidió a los presidentes municipales de Morelos estipular en los contratos con los grupos musicales, sobre todo del estilo regional, una cláusula para inhibir la apología del delito y los narcocorridos.

Explicó que la reforma al Código Penal aprobado en septiembre de este año, establece que quienes organicen o difundan mensajes, contenidos o expresiones que exalten, justifiquen o promuevan conductas delictivas o a personas vinculadas con la delincuencia organizada, podrán enfrentar sanciones que van de seis meses a un año de prisión, así como multas de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s).

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también resaltó la iniciativa aprobada para agravar el delito de extorsión, cuando hay daño en las propiedades de las víctimas y sancionar a quienes provoquen de manera intencional incendios forestales, así como el reclutamiento de personas para la delincuencia organizada.

Urrutia Lozano, reconoció el trabajo de los diputados por la aprobación de las reformas en materia de seguridad, particularmente en materia de extorsión y apología del delito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En conferencia de prensa destacó como una iniciativa importante para que se sancione a quienes en eventos públicos reproduzca música que haga apología del delito.

Detienen a extorsionadores

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad informó la detención de Francisco Daniel "N" alias "Hulk" o "Chicano" de 28 años, relacionado con alrededor de 20 casos de extorsión en los que las víctimas han sufrido agresiones y disparos con arma de fuego a sus fachadas.

Francisco Daniel es identificado como integrante de un grupo dedicado a la extorsión en Cuautla, liderado por Marlon "N", alias el "M" y/o "Güero", cuyas víctimas principalmente son comerciantes y transportistas.

Fue detenido con 12 bolsas con sustancia similar al "Cristal", un papel con mensaje de extorsión en su modalidad de cobro de piso con la leyenda "paga o te quemo tu local, comunícate en 10 minutos o atente a las consecuencias".

Otro detenido por extorsión es Jasem Yosemar "N" de 18 años, a quien acusan de entregar un papel con mensaje de extorsión en su modalidad de cobro de piso, a un comerciante en la colonia Francisco I. Madero.

Fue asegurado con 30 bolsas con sustancia similar al "Cristal", 10 bolsas con vegetal verde similar a la "Marihuana" y una motocicleta sin placas de circulación.