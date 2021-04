Alcocer afirma que no se debe bajar la guardia por el Covid

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud (Ssa), afirmó que, a pesar de que se llevan 10 semanas en que el número de contagios y de fallecimientos por Covid-19 han disminuido en México, sin embargo, exhortó a la población a no bajar la guardia y seguir manteniendo las medidas de sana distancia y de higiene para evitar una tercera ola de contagios.

"Cumplimos 10 semanas en México y en el mundo en que los casos activos de la pandemia y las desafortunadas defunciones están disminuyendo, sin embargo aprovecho la ocasión para hacer un llamado a la población a no confiarse y a no bajar la guardia, a seguir las medidas para evitar una tercera ola".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario llamó a no confiarse, pues recordó que ya se habida pasado la primera ola y se pensaba que ya estaba controlada "y se vino otra ola", en donde hubo un incremento en el número de casos.

Cabe destacar que el secretario de Salud, ya fue inmunizado contra el coronavirus, el pasado 30 de marzo, cuando recibió la dosis de la vacuna en compañia de su esposa.