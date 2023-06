Alejandro Moreno rechaza desbandada en el PRI tras renuncias

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó que al interior del PRI exista una desbandada, y aseguró que quienes han renunciado "no representan nada".

"Todos los que se van ya no estaban, todas esas renuncias se van directo al bote de la basura porque nunca estuvieron", puntualizó.

En los últimos días, se presentaron renuncias del exgobernador de Hidalgo Omar Fayad, así como de ocho legisladores del Congreso de Hidalgo. También renunciaron el exdiputado local por Sinaloa, Jesús Antonio Valdés Palazuelos; quien fuera aspirante a dirigir al PRI también en Sinaloa, Marco Osuna; y la diputada del PRI en Yucatán, Fabiola Loeza, entre otras personas.

Al respecto, Moreno Cárdenas aseveró que muchos de esos personajes ni siquiera estaban afiliados al partido, y los calificó de traidores, esquiroles, y otros adjetivos.



"Sabemos qué priistas hicieron el trabajo a Morena de lacayos, esquiroles, de esbirros porque están muertos de miedo de que los metan a la cárcel", dice Moreno Cárdenas

"Sabemos qué priistas hicieron el trabajo a Morena de lacayos, esquiroles, de esbirros porque están muertos de miedo de que los metan a la cárcel, en el caso de Hidalgo fue el propio partido de Morena el que acusó el gobierno de Fayad de corrupción, y ahora se lo llevan, hay señalamientos de una estafa que ahora le llaman la estafa siniestra y lo que exigimos ahora es una investigación. Todos esos personajes no apoyaron, no ayudaron, estaban al servicio del gobierno", indicó.

El líder tricolor insistió en que no hay desbandada porque el número de quienes se ha separado del PRI "es insignificante": "Quienes se van no son la verdadera militancia, la verdadera militancia del PRI es la leal, es la que tiene carácter, es la que está en el territorio y toca la puerta, es la que lleva la bandera y la camisa del PRI y que muchas veces ni siquiera tienen un cargo".

Al ser cuestionado sobre la propuesta de Damián Zepeda y otros exdirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), quienes piden que al albiazul se aleje del PRI, respondió: "Yo respeto su opinión, pero este personaje (Zepeda) en 2018 fue presidente de un partido y fue en coalición con PRD y MC perdió por más de 35 puntos. Ahora, sí en coalición hay competencia, imagínate si vamos solos, entonces, la respuesta es sumar y no dividir, debemos de ir juntos para vencer al partido en el poder que es una tragedia".

Agregó que son muchos los que quieren romper la coalición, "y hoy le queremos decir a todos aquellos que siempre están pensando en dividir, que nosotros estamos siempre pensando en unir, no solo al interior de nuestro Instituto político, sino también al interior de Va por México".

Respecto del proceso para elegir al candidato de la coalición Va por México para la presidencia de la República, recordó que no puede ofrecer detalles, pero adelantó que "está avanzando".

"Se está impulsando la plataforma política y se está construyendo desde la visión de todos los partidos, iniciarán foros y conversatorios, vamos a escuchar a la sociedad civil, vamos a mapear e identificar el sentimiento y los problemas de cada entidad del país, estamos impulsando un gran compromiso con la sociedad, será un nuevo pacto social con las y los ciudadanos", indicó.



Moreno Cárdenas criticó a las "corcholatas"

Alejandro Moreno aprovechó para criticar a las "corcholatitas" a quienes acusó de estar en campaña ilegal.

"Están violando sistemáticamente todas las normas legales, y mientras ellos hacen eso, y mientras el país se cae a pedazos, nosotros tenemos especial atención en respetar la ley y en consolidar nuestra plataforma y nuestra propuesta, estamos trabajando para presentar una alternativa de país, una oferta política que llegue a todas y todos los mexicanos", señaló.

Finalmente, detalló que trabajan en integrar las denuncias en la materia, mismas que presentarán en los próximos días.

"Se están armando las denuncias sólidas porque es una violación flagrante a la ley, lo estamos trabajando y llevaremos a los tribunales la acusación por esta promoción de Estado, lo que está ocurriendo es una elección de Estado la que se está consolidando, entonces lo estamos documentando y lo estamos registrando para presentar las denuncias sólidas", concluyó.