Alerta en Hidalgo por brote de sarampión

La demarcación de Tlahuelilpan implementa medidas obligatorias ante casos de sarampión en Hidalgo

Por El Universal

Febrero 08, 2026 12:01 p.m.
A
Alerta en Hidalgo por brote de sarampión

PACHUCA, Hgo., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- Ante la contingencia por casos de sarampión en municipios de Hidalgo, la demarcación de Tlahuelilpan implementó medidas preventivas obligatorias, como el uso de cubrebocas en el tianguis de los días martes en esa localidad.

Considerado uno de los más grandes del estado, este tianguis se instala todos los martes con cientos de vendedores y personas que acuden a realizar sus compras, por lo cual la alcaldía informó a la población que, derivado de esta contingencia sanitaria, será obligatorio el uso de cubrebocas.

"Estas disposiciones son de carácter preventivo y estarán vigentes hasta nuevo aviso", de acuerdo con la presidencia municipal. Con ello se busca proteger la salud de la población y reducir riesgos de contagio.

Pidieron que tanto los comerciantes como los asistentes colaboren con el cumplimiento de esta medida sanitaria, ya que advirtieron que existen casos activos de sarampión cercanos a la zona. La medida entrará en vigor a partir de este martes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Secretaría de Salud dio a conocer que en Hidalgo se registran siete casos confirmados de sarampión en los municipios de Pachuca, Actopan y Santiago de Anaya. Se trata de tres menores de edad y cuatro adultos.

Sobre esta enfermedad, el gobernador del estado, Julio Menchaca, indicó que su administración mantiene vigilancia ante las alertas registradas en otras entidades.

Señaló que se ha reforzado la vacunación y las medidas básicas de prevención, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a inmunizarse en caso de que el esquema de vacunación no esté completo.

Respecto al uso de cubrebocas en las escuelas, dijo que solo se aplicará si las condiciones lo hacen necesario. Además, destacó que son recomendaciones y que se respetará el derecho de las personas, pero reiteró el llamado a la solidaridad para proteger a la ciudadanía.

