Reportan "hackeo" de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Tras el hackeo, la CNSF garantiza la continuidad del negocio y amplía la vigencia de las cédulas afectadas.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) informó que el 30 de enero pasado se registró un incidente de seguridad de la información, por lo que se activaron los protocolos de seguridad y respuesta a incidentes, así como los planes de contingencia y continuidad del negocio.
"La información expuesta corresponde a cédulas de intermediarios cuyo contenido es, en su mayoría, de carácter público.
Al momento se continúan atendiendo las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas", dijo el organismo en un comunicado.
Según el organismo regulador de la industria de seguros, en cuanto a las cédulas vigentes se otorgará una ampliación de su vigencia hasta el día 28 de febrero.
"La CNSF llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza.
La CNSF reitera su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia en la rendición de cuentas", dijo.
