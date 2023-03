Alerta por ola de feminicidios en Oaxaca

OAXACA (EFE).- El estado de Oaxaca lidera en 2023 las cifras de feminicidios, asesinatos de mujeres por razones de género, una ola de violencia machista que enciende las alertas de las feministas del sur del país en el marco del Día Internacional de la Mujer.



Los muros coloniales de la ciudad de Oaxaca han servido como un lienzo para las consignas pintadas por mujeres que exigen castigo a los feminicidas que siguen prófugos, o que piden que no liberen a los que ya están presos, en medio de casi 30 feminicidios en lo que va del año.

En las calles también los familiares de las víctimas marchan para pedir la aparición de mujeres como Andrea Itzel, de 17 años de edad, de quien no se sabe nada desde el 17 de enero, cuando salió de su domicilio ubicado en Santiago Suchilquitongo, Etla, un municipio marcado por los mayores índices de feminicidios en Oaxaca.

"No se puede perder una mujer sin dejar ningún rastro, no se puede que la tierra se la trague, Andrea no es la única, hay muchas, necesitamos más seguridad y que se haga lo necesario para encontrarla", clamaba Catalina Castellanos en el zócalo de Oaxaca tras una marcha para exigir una búsqueda más seria de su hija.

También Santa Cruz Xoxocotlán y San Andrés Huayapam, donde un hombre asesinó a golpes a su esposa de 46 años de edad, y Suchilquitongo aparecen dentro de las primeras cinco municipalidades más violentas para las mujeres.

RECUERDAN A VÍCTIMAS

En San Lorenzo Cacaotepec, Etla, también fue asesinada por su expareja la joven cantante de 28 años de edad Jazmín Zárate, cuyo cuerpo fue hallado en un lote baldío el 7 de noviembre de 2022 con heridas de arma blanca.

Apenas este domingo sus familiares la recordaron con una ofrenda floral que fue acompañada por las cruces con los nombres de decenas de mujeres más asesinadas en Oaxaca.

El emotivo acto fue acompañado por la música que dejó Jazmín como "Libertad".

"Esas canciones durante tres meses no las había podido escuchar hasta el día de hoy, a mi hija la asesinaron cobardemente, la asesinó un hombre un demonio disfrazado de ángel y ese asesino tiene que pagar", dijo ante decenas de jóvenes Adriana Aquino, madre de Jazmín, quien pidió que al asesino de su hija se le sentencie con la pena máxima.

PRIMER LUGAR DESHONROSO

Para la feminista Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), Oaxaca está en "un momento crítico" al tener este primer lugar de feminicidios a nivel nacional en un país donde cada día se asesinan a más de 10 mujeres entre feminicidios y homicidios dolosos.

"Deshonroso, lamentable e indignante primer lugar. Desafortunadamente Oaxaca tiene del 98 % al 100 % de impunidad en casos de feminicidios, esto manda una mala señal de que no se sanciona al que agrede", lamentó.

El GESMujer reportó que, hasta este 6 de marzo, Oaxaca suma 28 feminicidios en lo que va de 2023, el más reciente registrado este lunes tras el hallazgo del cuerpo de una mujer, de aproximadamente 25 años de edad, en un terreno baldío del municipio de Santa María Atzompa.

Desde el 31 de agosto de 2018, que se declaró la alerta por violencia de género para 40 municipios de Oaxaca, el GESMujer ha registrado la muerte violenta de 538 mujeres.

El asesinato de Perla, una niña de nueve años de edad el 18 de febrero de este 2023 y el feminicidio de las hermanas Natalia y Ximena de 19 y 17 años de edad, asesinadas por su padre en la ciudad de Oaxaca, son los que más han consternado a la ciudadanía.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, afirmó en un programa de promoción personal que trasmite la Corporación Oaxaqueña de Radio Televisión que su Gobierno está trabajando.

"La violencia familiar ocurre en los 570 municipios. Antes no se reportaba, se maquillaban los datos y ahora son datos más reales, pero estamos trabajando, creo que, a los 100 días de Gobierno, vamos a informar con claridad un breve resumen de lo que estamos haciendo", justificó.