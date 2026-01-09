Alerta volcánica del Popocatépetl en Amarillo Fase 2; prevén ceniza

AMECAMECA, Méx., enero 9 (EL UNIVERSAL).- El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, instancia que exhorta a no acercarse al volcán.

Luego del registro de la actividad de las últimas 24 horas, la CENAPRED detectó 19 exhalaciones, 96 minutos de tremor y 95 minutos de secuelas vías de exhalaciones.

"El CENAPRED te insiste: no intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro", puntualizó la dependencia federal.

Además, el Centro Nacional de Prevención de Desastres indicó que el monitoreo al volcán Popocatépetl se realiza de manera continua durante las 24 horas del día y cualquier cambio en la actividad será reportado.

Por su parte, a través de redes sociales, el Gobierno del Estado de México informó que se prevé la probable caída de ceniza sobre y al noreste del volcán, en específico, en municipios ubicados al sur de Chalco.