logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Alerta volcánica del Popocatépetl en Amarillo Fase 2; prevén ceniza

CENAPRED advierte sobre riesgo de ceniza en municipios cercanos al volcán.

Por El Universal

Enero 09, 2026 02:55 p.m.
A
Alerta volcánica del Popocatépetl en Amarillo Fase 2; prevén ceniza

AMECAMECA, Méx., enero 9 (EL UNIVERSAL).- El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, instancia que exhorta a no acercarse al volcán.

Luego del registro de la actividad de las últimas 24 horas, la CENAPRED detectó 19 exhalaciones, 96 minutos de tremor y 95 minutos de secuelas vías de exhalaciones.

"El CENAPRED te insiste: no intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro", puntualizó la dependencia federal.

Además, el Centro Nacional de Prevención de Desastres indicó que el monitoreo al volcán Popocatépetl se realiza de manera continua durante las 24 horas del día y cualquier cambio en la actividad será reportado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por su parte, a través de redes sociales, el Gobierno del Estado de México informó que se prevé la probable caída de ceniza sobre y al noreste del volcán, en específico, en municipios ubicados al sur de Chalco.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alerta volcánica del Popocatépetl en Amarillo Fase 2; prevén ceniza
Alerta volcánica del Popocatépetl en Amarillo Fase 2; prevén ceniza

Alerta volcánica del Popocatépetl en Amarillo Fase 2; prevén ceniza

SLP

El Universal

CENAPRED advierte sobre riesgo de ceniza en municipios cercanos al volcán.

Detienen a secretaria de Grecia Quiroz por caso Carlos Manzo
Detienen a secretaria de Grecia Quiroz por caso Carlos Manzo

Detienen a secretaria de Grecia Quiroz por caso Carlos Manzo

SLP

El Universal

La secretaria particular también de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, fue arrestada en Michoacán

Ganaderos mexicanos se unen contra el gusano barrenador del ganado
Ganaderos mexicanos se unen contra el gusano barrenador del ganado

Ganaderos mexicanos se unen contra el gusano barrenador del ganado

SLP

El Universal

México refuerza controles sanitarios para prevenir la dispersión del gusano barrenador en el ganado, asegurando la seguridad en la exportación de reses a Estados Unidos.

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM
Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM

Marina asegura más de 19 mil kilos de tabaco ilegal en el AICM

SLP

El Universal

El contrabando de tabaco ilegal se ve afectado con la intervención de la Marina en el AICM, evitando una evasión fiscal significativa.