Alertan de baja en la calidad de elecciones

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Ciudad de México.- Después de decenas de despidos que se han presentado en el Instituto Nacional Electoral (INE) en las últimas semanas, diversos funcionarios, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, expresaron su preocupación por la falta de profesionalización y conocimientos técnicos del nuevo personal que está llegando al instituto.

Los funcionarios entrevistados explicaron que la consecuencia principal de los recortes en el INE es que podría poner en riesgo la calidad y la precisión de los resultados de las próximas elecciones.

Una de las fuentes explicó a El Universal que durante la administración de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala los cargos directivos o que realizan funciones sustantivas en el órgano electoral han sido ocupados por perfiles a modo que incumplen los requisitos del Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional y el Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa, lo que ha originado una excesiva rotación del personal en ambos sistemas.

"Esta administración pretende poner a la gente que ellos consideran en los puestos estratégicos, porque entre más posiciones estratégicas tengan acomodadas a modo, el resultado podría beneficiar o no dentro de un proceso electoral", dijo.

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Adicionalmente, precisó que se amplía la posibilidad de cometer errores humanos durante los diversos procesos y etapas de la elección, como consecuencia del desconocimiento de los mecanismos y las normas dispuestas para esta, lo que podría poner en riesgo la calidad y la exactitud de los resultados de las elecciones.