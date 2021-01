Alertan en CDMX de fraudes en compra de tanques de oxígeno vía internet

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Cibernética detectó reportes de usuarios de redes sociales, quienes señalaban posibles fraudes en la compra y renta de tanques de oxígeno por Internet.

Derivado del monitoreo constante en la web, y gracias a las denuncias ciudadanas, la Policía Cibernética detectó que por medio de páginas apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes sociales, se realizaban ofertas de equipos de oxígeno a bajo costo, los cuales podían ser adquiridos con tan solo realizar un pago electrónico, sin embargo, luego del depósito, el vendedor ya no se volvía a contactar con el posible comprador.

Lo anterior llevó a iniciar una investigación y seguimiento, con lo que se pudo conocer que algunas páginas utilizan logotipos, colores y tipografía similar a marcas reconocidas, para robar información personal de los cibernautas interesados en estos productos.

Alertaron que este tipo de fraudes se da a través de los formularios que se piden llenar con datos personales y de tarjetas bancarias, por lo que la SSC recomendó que, antes de adquirir cualquier producto en línea, se valide la legalidad de las páginas y no realizar depósitos por adelantado a cuentas bancarias sospechosas.

Ante la necesidad y búsqueda de adquirir tanques de oxígeno debido a la pandemia del virus Covid-19, muchos usuarios no verifican los sitios virtuales donde pretenden realizar las compras, y proporcionan datos sensibles y personales, los cuales son utilizados por los ciberdelincuentes.

La SSC ha recibido diversos reportes relacionados con dicho tipo de fraude al tratar de realizar la compra de tanques de oxígeno en línea, e identificó que los ciberdelincuentes crean páginas o perfiles similares a los de empresas formales que ofrecen los productos, por lo que recomienda verificar la URL de la página web, que cuente con la letra "s" al final del http, o el candado de seguridad.