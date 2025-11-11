Alertan por aumento de enfermedades respiratorias

Con el inicio de la temporada invernal, especialistas en salud alertaron sobre el incremento sostenido de enfermedades respiratorias en México, que cada año provocan millones de contagios, ausentismo laboral y altos costos económicos.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología (DGE), en lo que va de 2025 se han registrado más de 12 millones de casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), lo que las mantiene como la principal causa de morbilidad en el país.

El impacto no solo se refleja en la salud pública, sino también en la economía. Según cifras de la Biblioteca del Senado, un episodio de influenza puede costar entre 2 mil y 7 mil pesos, mientras que los periodos de incapacidad por enfermedades respiratorias representan entre 7 y 10 días de ausentismo laboral, con pérdidas directas en productividad.

Durante la mesa "Autocuidado: tu primera línea de defensa este invierno", organizada por Opella México, especialistas insistieron en que el autocuidado y la prevención deben ser las primeras medidas ante el repunte de contagios.

"Creemos que el autocuidado debe ser tan sencillo como efectivo. En esta temporada, es fundamental que las personas adopten hábitos que fortalezcan su salud", señaló Erika Cabrera, directora de Asuntos Científicos de Opella.

El alergólogo Benjamín Zepeda Ortega advirtió que muchas personas acuden al médico cuando los síntomas ya se complicaron, lo que aumenta los riesgos de infecciones graves y complicaciones respiratorias.

"Pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y niños pequeños deben ser especialmente cuidadosos. Es vital no automedicarse y acudir al médico ante síntomas persistentes", enfatizó.

Por su parte, la nutrióloga Erika Ochoa presentó una guía práctica de autocuidado con recomendaciones para reforzar el sistema inmune, mantener una buena alimentación y prevenir contagios.

De acuerdo con el comunicado de Opella, la empresa busca promover la cultura del autocuidado con productos de venta libre como Aderogyl®, Allegra® y Histiacil®, diseñados para aliviar síntomas de gripe, alergias y tos.