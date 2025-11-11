logo pulso
Nacional

Blindado Palacio Nacional ante marcha de la Generación Z

Colocan vallas metálicas de casi tres metros previo a la movilización convocada para el 15 de noviembre

Por El Universal

Noviembre 11, 2025 08:52 a.m.
A
La mañana de este martes, Palacio Nacional amaneció rodeado por vallas metálicas de casi tres metros de altura, como parte del operativo de seguridad implementado ante la marcha de la Generación Z, programada para el próximo 15 de noviembre.

El cerco metálico cubre toda la fachada principal del recinto presidencial, en el Zócalo capitalino, y forma parte de las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno federal para resguardar las instalaciones durante la movilización, que ha sido difundida ampliamente en redes sociales.

