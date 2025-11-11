Blindado Palacio Nacional ante marcha de la Generación Z

La mañana de este martes, Palacio Nacional amaneció rodeado por vallas metálicas de casi tres metros de altura, como parte del operativo de seguridad implementado ante la marcha de la Generación Z, programada para el próximo 15 de noviembre.

El cerco metálico cubre toda la fachada principal del recinto presidencial, en el Zócalo capitalino, y forma parte de las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno federal para resguardar las instalaciones durante la movilización, que ha sido difundida ampliamente en redes sociales.