Alertan por ingreso de frente frío 28

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy, el frente frío número 28 provocará un ambiente de frío a gélido con temperaturas de -15 a -10 grados, lluvias intensas y masas de aire polar en México, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

En su reporte diario, indicó que el fenómeno ocasionará lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco; muy fuertes en zonas de Veracruz (Olmeca) y Oaxaca, y fuertes en áreas de Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Los Tuxtlas, Papaloapan y Las Montañas) y Campeche, así como intervalos de chubascos en Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento), Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, lluvias puntuales fuertes en regiones de Michoacán y Guerrero; intervalos de chubascos en zonas de Jalisco, Colima, Estado de México, Ciudad de México, y Morelos; lluvias aisladas en Hidalgo y Tlaxcala, además de viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

A su vez, la masa de aire polar que impulsará al sistema frontal mantendrá ambiente de frío a gélido en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla en las montañas del centro, oriente y sureste de la República Mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pronosticó también temperaturas mínimas de -15 a -10 grados Celsius con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango; de -10 a -5 grados y heladas en las montañas de Zacatecas; de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, y de 0 a 5 grados en zonas montañosas de Tamaulipas, Sinaloa y Chiapas.

E indicó que la misma masa de aire originará evento de Norte de 60 a 70 kilómetros por hora km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur), y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Los vientos mencionados provocarán oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Las lluvias de mayor intensidad podrían generar deslaves, alertó el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, mientras que las rachas fuertes de viento podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.