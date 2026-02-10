logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Nacional

Alertan por mala calidad del aire en la ZMVM

Por El Universal

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por mala calidad del aire en la ZMVM

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis advirtió que durante esta semana —hasta el 15 de febrero— se presentarán condiciones meteorológicas adversas en la Zona Metropolitana del Valle de México, las cuales podrían favorecer que haya muy mala calidad del aire, así como la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

En lo que va de este 2026 se han registrado dos activaciones de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, la primera fue regional y se activó el 1 de enero, a causa de la quema de pirotecnia por las celebraciones de año nuevo; mientras que la segunda fue el 8 de enero y duró 24 horas.

La comisión, junto con los gobiernos de la Ciudad y del Estado de México emitieron algunas medidas y recomendaciones para garantizar la protección de los habitantes y reducir emisiones contaminantes en estos días. 

Hallan nuevas fosas clandestinas en Concordia con cuerpos de mineros

SLP

El Universal

Fuerzas armadas mantienen un cerco de seguridad en la zona para impedir el acceso a civiles y proteger la investigación.

Refuerzan filtros sanitarios en escuelas por sarampión

SLP

AP

Jalisco endurece medidas sanitarias en escuelas tras ser epicentro de sarampión en México.

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en reforma electoral

SLP

El Universal

La mesa de trabajo instalada en Gobernación mantiene reuniones para construir una propuesta consensuada antes de febrero.

Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX

SLP

El Universal

La evaluación busca mejorar el desempeño judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia federal.