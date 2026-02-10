Alertan por mala calidad del aire en la ZMVM

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis advirtió que durante esta semana —hasta el 15 de febrero— se presentarán condiciones meteorológicas adversas en la Zona Metropolitana del Valle de México, las cuales podrían favorecer que haya muy mala calidad del aire, así como la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

En lo que va de este 2026 se han registrado dos activaciones de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, la primera fue regional y se activó el 1 de enero, a causa de la quema de pirotecnia por las celebraciones de año nuevo; mientras que la segunda fue el 8 de enero y duró 24 horas.

La comisión, junto con los gobiernos de la Ciudad y del Estado de México emitieron algunas medidas y recomendaciones para garantizar la protección de los habitantes y reducir emisiones contaminantes en estos días.