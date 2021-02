Alfaro se deslinda de respaldo aliancista a García Cabeza de Vaca

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se deslindó del respaldo hecho este viernes en Monterrey por sus compañeros de la Alianza Federalista respecto al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El mandatario jalisciense señaló que no estuvo en la conferencia de prensa realizada en la capital de Nuevo León y que las declaraciones dadas por sus compañeros en cuanto al tema del gobernador de Tamaulipas no forman necesariamente parte de la agenda que comparten.

"Los señalamientos y el tono usado para hablar de otros asuntos no acordados, como la situación que atraviesa el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, son posturas personales que no forman parte de la agenda consensuada entre todos", escribió en sus redes sociales.

Alfaro indicó que cada quien debe asumir la responsabilidad de lo que declara públicamente y en su caso, ha dicho que piensa que el manejo de la solicitud de desafuero a García Cabeza de Vaca ha sido lamentable y genera la percepción del uso selectivo de la justicia.

"Sobre el tema solo tengo la información que he visto en medios de comunicación. Siempre defenderé la idea de que la ley se tiene que aplicar sin distingos. Creo que el fiscal Gertz Manero es un hombre serio que no se prestaría al uso político de la institución que preside. Confío en que este asunto se resuelva con apego a la legalidad y al estado de derecho", señaló.

Recordó que suscribió la carta con la que se respondió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la petición que hizo a los gobernadores de no intervenir en el siguiente proceso electoral: "una carta que fue trabajada con días de anticipación y a la que hoy se le dio lectura para fijar una respuesta a la carta que nos envió el presidente. Solo eso".