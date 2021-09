Alistan comparecencias de secretarios en Senado

El Senado alista para después del 20 de septiembre las comparecencias de secretarios de Estado, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, para analizar la política interna, exterior, social y económica de esta administración.

De visita en Zacatecas para asistir al informe de actividades del senador José Narró Céspedes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que se invitará a comparecer ante la Cámara Alta a una veintena de funcionarios, entre ellos, los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Adán Augusto López; Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard; Bienestar, Javier May Rodríguez; y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Morena también prevé invitar al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, mientras que las bancadas de oposición, principalmente la del PAN, pretenden que se incluya a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para que explique la situación en la que se encuentra el sector eléctrico, luego de que se ha desalentado la participación de la iniciativa privada en la generación de energías limpias.

Por otra parte, el coordinador de los senadores de Morena reiteró que en esta nueva legislatura, su bancada tiene la enorme tarea de sacar adelante la agenda prioritaria del presidente López Obrador en la segunda mitad del sexenio.

"No nos debe de generar ningún problema expresar que somos parte de un movimiento, que no somos un ejército de sueltos, sino que estamos en un movimiento por simpatía, por solidaridad, por compromiso con el pueblo de México", expresó.

Recordó que hay tres reformas constitucionales "que vamos a atender de manera prioritaria cuando estas nos lleguen: la reforma del sistema eléctrico, la político-electoral y la reforma a la Guardia Nacional".

Monreal Ávila destacó que además de esos temas prioritarios, el Senado tiene que concluir la ley de regulación de cannabis, ya que "yo soy de los que piensa que debemos hacerlo con rapidez en este periodo que estamos viviendo", además de la Ley de Juicio Político que ya aprobó la Cámara de Diputados, la Ley de Cuidados, la Ley de Economía Circular.