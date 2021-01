Alistan entrega de contrato para limpieza de Palacio Nacional

A pesar que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró desde el mes de noviembre que el gobierno federal dejaría de entregar contratos por medio de la subcontratación o outsourcing, esto no solo no permanece, sino que la Oficina de Presidencia de la República alista para las próximas 48 horas la entrega de un contrato para el servicio de limpieza en inmuebles y la oficina del Ejecutivo federal.

Después que en diciembre pasado EL UNIVERSAL y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelaron que el gobierno federal había entregado más de 185 millones de pesos en servicio de limpieza a Decoaro y Supervisión S.A de C.V., empresa que tenía denuncias por no dar prestaciones laborales, Presidencia de la República canceló el contrato.

Sin embargo, el pasado 5 de enero, por medio de la licitación IA-002000999-e1-2021, la dependencia federal lanzó la invitación a cuando menos a tres empresas para la contratación del "Servicio Integral de limpieza de bienes muebles e inmuebles de la Oficina de Presidencia de la República".

El documento detalla que, tras presentarse las propuestas de las empresas, se decidirá a quién se le adjudicará este contrato el día en que se dé a conocer el fallo -que está programado para este jueves 14 de enero- hasta el 31 de marzo de 2021.

"Derivado de las actividades que realiza la Oficina de la Presidencia de la República, resulta necesario la contratación del Servicio Integral de Limpieza por el periodo referido, a efecto de contribuir de manera relevante para la conservación en óptimas condiciones de limpieza, salubridad e higiene las áreas interiores y exteriores de los inmuebles propiedad y/o uso de la Oficina de Presidencia de la República mediante un modelo de servicio integral que incluya todo lo necesario para la correcta ejecución de servicio".

Hace una semana y luego que El Gran Diario de México evidenció que aún persiste esta práctica, el presidente López Obrador reconoció que en el gobierno federal había outsourcing, pero llamó a evitar este tipo de contrataciones, pues manifestó que el gobierno federal debe de dar el ejemplo.

"Son procesos, y se tienen que ir eliminando, y poner el ejemplo en el gobierno para que no se utilicen estas prácticas, es completamente indebido. Va en serio en que va a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación", dijo



Presidencia requiere 33 trabajadores para limpiar 7 inmuebles

En el anexo de la licitación indica la contratación de 33 personal de limpieza que, a parte de la Oficina del presidente López Obrador y áreas de Presidencia de la República, se deberán de limpiar otros seis inmuebles pertenecientes a esta dependencia federal, como las oficinas de la Consejería Jurídica de la Presidencia, localizadas en avenida Constituyentes 161; el almacén de la Presidencia, en Constituyentes 750; la Residencia Manuel Ávila Camacho, en Bosque de la Antequera 60, en residencial La Herradura, Huixquilucan, Estado de México.

El contrato estipula que el posible proveedor estará a obligado a tratar a su personal con respeto y dignidad, quedando prohibida cualquier forma de violencia física o verbal, así como la intimidación y el hostigamiento.

"Incorporar medidas para prevenir y sancionar cualquier forma de violencia, el acoso y el hostigamiento sexual. En general, a cumplir en tiempo y forma con las demás obligaciones de índole laboral".

Además, la Presidencia señala que está prohibida retener los pagos y salarios o imponer condiciones que menoscaben la libertad de su personal como el pago de depósitos, la retención de documentos, la firma anticipada de su renuncia o la práctica de pruebas de embarazo, así como el despido por esta causa.

La convocatoria del contrato señala que la empresa ganadora de este contrato tendrá la obligación de limpiar las oficinas salas de juntas, auditorios, talleres, alojamientos, aulas, áreas recreativas, bibliotecas, consultorios, enfermerías, áreas comunes interiores y exteriores, elevadores, casetas de vigilancia, cocinetas, azoteas.

"Específicamente en las oficinas se debe de limpiar el mobiliario, equipo eléctrico y electrónico, aparatos telefónicos, equipos de protección contra incendio (extintores e hidrantes), persianas, cortinas, puertas, canceles, vidrios, muros o muretes, limpieza de pisos (barrido, trapeado, pulido, encerado y abrillantado), en alfombras (aspirado, desmanchado, lavado y peinado), cuadros, pinturas u objetos de arte, apagadores y artículos de ornato entre otros".

También deberá de aplicar desodorantes en las oficinas, recoger la basura "de acuerdo a las necesidades de las diversas áreas", lavado de loza y utensilios únicamente del servicio de café.

"Maniobras de mobiliario: Cuando así se requiera, con motivo del desempeño de las actividades propias de la prestación de los servicios. Cambio de los garrafones de agua y la limpieza de los despachadores, cuando sea necesario o cuando lo solicite el usuario".

En los baños, el personal de limpieza tendrá la obligación de limpiar y desinfectar las tazas de baño, mingitorio, cubierta para lavabo y lavabos; puertas, vidrios, muros, botes de basura, mamparas, lunas, apagadores y contactos, así como los accesorios o dispensadores de papel sanitario, toalla de papel para manos, jabón líquido, tomando en cuenta que los insumos requeridos para estos, no deben faltar durante la vigencia del contrato.

"Retiro de basura cada dos horas y/o cada vez que se requiera, colocación de jabón líquido para manos, en su caso jabón de tocador, pastillas desodorantes, papel higiénico, papel toallero, cada vez que se requiera".