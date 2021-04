Alistan segunda dosis de vacunación para adultos mayores en Oaxaca

Aunque no se les ha notificado oficialmente la fecha puntual en la que se aplicará la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el Covid-19 a adultos mayores, las autoridades municipales de Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, se alistan en la organización para que el proceso fluya de la misma manera que en la primera dosis.

"Vamos a tener la misma coordinación que la primera vez con los presidentes de colonia, que pueda haber una atención muy responsable con los adultos mayores. Para que se realice con mucha fluidez y no generemos riesgo de contagios. Para que los adultos mayores sean tratados con mucha dignidad", dice Dante Montaño (PT), edil de Santa Lucía del Camino.

El nombre de este presidente municipal saltó a los titulares nacionales luego de exigir respeto a la población de su municipio por la cancelación de último minuto del proceso de vacunación, por lo que autoridades y habitantes protestaron con una serie de bloqueos.

Hasta este fin de semana, señala el edil en entrevista, no se les había notificado sobre la nueva fecha, pero están atentos para que pueda repetirse la organización anterior, que destacó en todo el estado por fluir sin contratiempos mientras en otros municipios se reportaron largas filas e irregularidades.

"No nos han notificado sobre la fecha puntual, sobre cuándo tenemos que ser vacunados para la segunda dosis. Vi que ya pasaron unos pueblos que están recibiendo segundo dosis, la de refuerzo. Ya pasó Santa Cruz Amilpas y San Antonio de la Cal", dice.

Según el munícipe, en Santa Lucía del Camino se ha vacunado al menos al 95% de adultos mayores, es decir unos 5 mil, pero aunque reconoce que hubo quienes decidieron no aplicarse el biológico, asegura que se sienten satisfechos por el número de dosis aplicadas.

"Es muy probable que sean los mismo puntos de vacunación que la vez anterior, en la parte que nos toque vamos a poner el mismo esfuerzo y el mismo ánimo", indica. Y agrega que según la información que les han proporcionado, la segunda dosis podría aplicarse a los adultos mayores la última semana de abril.

Este sábado, el gobierno de Oaxaca anunció el arribo del décimo cargamento de vacunas Pfizer, que contiene 30 mil 420 dosis que serán aplicadas a personas mayores de 60 años. Hasta al momento a la entidad han llegado a 200 mil 65 dosis de esta vacuna, que se han aplicado a adultos mayores y personal de salud.