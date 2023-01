"Alito" busca sumar grupos a Va por México

A-AA+

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, se reunió con seis organizaciones de la sociedad civil, a quienes ratificó la apertura del tricolor para impulsar la unidad de la oposición de cara a 2024 y promover la más amplia inclusión en la definición del método para la elección del candidato presidencial.

En conferencia, explicó que este diálogo tiene la finalidad de construir acuerdos para sumar a esos grupos a la alianza Va por México rumbo a los próximos comicios federales, donde no se descarta ofrecerles espacios y candidaturas, "siempre y cuando sean competitivas".

Luego del reclamo de las organizaciones civiles que se consideraron excluidas de la coalición, el priista informó que se reunió con dirigentes de esos organismos con los que coincidió en sumar esfuerzos y se logró un primer consenso para construir un gran acuerdo que tenga como base una alianza electoral y legislativa y gobiernos de coalición.

En el encuentro participaron Guadalupe Acosta Naranjo, del Frente Cívico Nacional; Claudio X. González, de Sí por México; Marco Antonio Adame, de Unidos por México; Leopoldo Hernández, de UNE México; Ana Lucía Medina, de Sociedad Civil México, y Andrés Carral, de Poder Ciudadano.

Moreno anunció que además de competir en alianza en la elección presidencial, PRI, PAN y PRD trabajan en un "gran acuerdo" para ir juntos en los 300 distritos para renovar la Cámara de Diputados, así como en las nueve gubernaturas que se pondrán en juego en 2024: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Insistió en que la candidatura presidencial de Va por México no está definida en favor de un perfil panista, pues es un tema de competitividad, donde participarán los aspirantes de los tres partidos aliados, incluidos los de la sociedad civil, quienes tendrán que respetar las reglas que se establezcan para ese proceso interno.

El presidente del tricolor advirtió que la oposición no puede permitir "que México se siga cayendo a pedazos".